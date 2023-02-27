Malatya ve Şanlıurfa sallandı

Merkez üssü Malatya olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede sarsıntılar devam ediyor. Malatya ve Şanlıurfa'da meydana gelen ortaşiddetinde deprem korkulu anlar yşaşanmasına neden oldu.

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem Malatya'nın yanı sıra Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi.