Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merak ettiği 'Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? sorusuna Kabine Toplantısı sonrası açıklık getirdi. Erdoğan, "Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günleri idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Cumhubaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalara şöyle: Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum.

YURTLAR YAZ TATİLİNDE ÖĞRENCİLERE VE GENÇLERE AÇILACAK

Okulların tatil olması ile birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağını iki uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı spor okulları 81 ilimizin tamamında 5 -18 yaş arasındaki evlatlarımıza hizmet verecek şekilde açık olacaktır. Yüzmeden tenise, eskrimden güreşe sporun her branşında faaliyet gösteren okullarımızdan geçtiğimiz yıl 2 milyon 245 bin evladımız istifade etmiştir. Bu yıl spor okullarımızda 4 milyon 100 bin evladımızı sporla buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimize okullara davet ediyorum. Gençlerimize bir diğer müjdemizde, yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgili. Yine 81 ilimizin yurtlarında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacak. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin ülkemizi rahatça gezmelerine tanımalarına yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayacak kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz.