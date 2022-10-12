Kılıçdaroğlu, TÜRKEN'in ABD'deki gökdeleni önünden Erdoğan'a şok e edecek açıklama!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı'nın ABD'deki gökdelen inşaatı önünde Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" dedi.

ABD seyahatinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TÜRKEN vakfının Manhattan'daki gökdeleninin önünden seslendi.

Kılıçdaroğlu, burada çektiği videoyu “Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine ‘hayırlı olsuna’ geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Duydum ki birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş yan çizmiş. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" ifadelerini kullandı.