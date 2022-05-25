Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran iddia; Erdoğan ve ailesi ülkeden kaçmak için hazırlık yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını ve bu hazırlık kapsamında iki vakıf aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "belgeler ve para akışları elimizde" diyerek, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığıyla Amerika'ya para kaçırıldığını iddia etti.

İki vakıf, ABD'de TURKEN Vakfı ismiyle ortak faaliyet yürütüyor.

AKP'den iddialarla ilgili değerlendirme Sözcü Ömer Çelik'ten TRT yayınında geldi.

Sözcü Çelik, "(Bu vakıflar) Oradaki öğrencilerimize sahip çıkmak üzere kurulmuş" dedi. Çelik, hukuki yollara başvuracaklarını ve Kılıçdaroğlu'na 'çok sert yanıt' vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

“Sevgili halkım, iyi akşamlar. Öncelikle bugün içimizi yakan haberler aldık. Şehitlerimiz var, evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Böylesine acı bir günde böyle bir konuşma yapmak, inanın beni üzüyor. Ama bu ülkenin geleceği söz konusu. Bu da benim, ana muhalefet olarak, bir vatansever olarak bir görevimdir.

Bugün grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanları, hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını söyledim. Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz dedim. Bekleyin, ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun, onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar, sizler devleti, kanun dışı talimatlar uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandallar ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları var, çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde, anlatayım:

Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika’da. Neden Amerika’da? Ülkeyi Kataristan’a dönüştürenler, Katar’a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunların arasına ise gizlenebilirler, orası hukuk devleti.

Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratma peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar.

Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler, aile içi işlerine karışmayayım. Şimdi bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye’den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar.

Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve ENSAR… Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 10 milyon dolar… Bir TÜRGEV bir ENSAR… Durmuyorlar…

Para gönderme listesinin sonu yok, hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika’ya. ENSAR’cım, TÜRGEV’cim; bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz?”

Kaynak: Twitter