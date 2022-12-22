Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını yetersiz buldu; Saray, 33 milyonu soydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 bin 506 lira olarak açıklanan asgari ücret için ”Saray bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu” dedi.

2023’te geçerli olacak net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışan ve işveren temsilcilerinin anlaşamaması sonrası asgari ücreti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (Türk-İş) yapılan açıklamada ise yeni asgari ücretin geçim şartlarını karşılamayacağı vurgulandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu da yeni asgari ücretin ‘sahte’ gıda enflasyonunun bile beş puan altında olduğunu belirterek ‘biri istedi diye öyle oldu’ dedi: ”Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine ‘biri istedi’ diye, öyle oldu.

Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz.”