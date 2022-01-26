Kardan kapanan yollar açıldı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı; İşte son durum!
Geçtiğimiz günlerde birçok insan karda mahsur kalmış ve çoğu şehirde yollar kapanmıştı. Otoyollarda araçlar kilometrelerce sıralar oluşturmuştu. İstanbul’da da yağış sebebiyle özel araçların trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü kapatılan, kontrollü olarak açılan ve ulaşıma açık olan yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kapatılan, kontrollü olarak açılan ve ulaşıma açık olan yolların güncel durumunu paylaştı.
Şiddetli kar yağışı nedeniyle urdun bir çok yerinde olduğu gibi özellikle İstanbul içinde ve çevresinde birçok insan karda mahsur kalmış ve çoğu şehirde yollar kapanmıştı. Karayollar Genel Müdürlüğü ve belediyeler tuzlama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da şiddetli kar yağışının ardından kamu çalışanlarına da idari izin verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde birçok insanın yollarda mağdur olmasından dolayı pek çok kişi sosyal medya paylaşımları yaparak tepkilerini göstermişti. Otoyollarda araçlar kilometrelerce sıralar oluşturmuştu. İstanbul’da da yağış sebebiyle özel araçların trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler konuyla alakalı olarak çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu paylaştı
KGM tarafından yapılan son açıklamaya göre;
- -İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamarı kaldırıldı.
- -Gözeli Sivrice İl Yolu trafiğe açıldı.
- -Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
- -TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara İstikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmekte.
- -Muğla-Kale Yolu ulaşıma açıldı. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açıldı.
- -Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatıldı.
- -Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zinciri takılı olmayan tır trafiğine kapatıldı.
- -Taşkent-Sarıevliler Yolu ulaşıma kapatıldı. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatıldı.
- -Seydişehir-Beyşehir, Seydişehir-Akseki Yolları ulaşıma kapatıldı.
- -Genç-Yenisu İl Yolu 0-44 km'ler arası araç trafiğine açıldı.
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Ekim 2016