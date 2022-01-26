Kardan kapanan yollar açıldı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı; İşte son durum!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kapatılan, kontrollü olarak açılan ve ulaşıma açık olan yolların güncel durumunu paylaştı.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle urdun bir çok yerinde olduğu gibi özellikle İstanbul içinde ve çevresinde birçok insan karda mahsur kalmış ve çoğu şehirde yollar kapanmıştı. Karayollar Genel Müdürlüğü ve belediyeler tuzlama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da şiddetli kar yağışının ardından kamu çalışanlarına da idari izin verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde birçok insanın yollarda mağdur olmasından dolayı pek çok kişi sosyal medya paylaşımları yaparak tepkilerini göstermişti. Otoyollarda araçlar kilometrelerce sıralar oluşturmuştu. İstanbul’da da yağış sebebiyle özel araçların trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler konuyla alakalı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu paylaştı

KGM tarafından yapılan son açıklamaya göre;