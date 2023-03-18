Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin'e yaklaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 6 bin 807’sinin yabancı uyruklu olduğunu duyurdu.

Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 yurttaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildiren Oktay, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."