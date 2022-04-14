İBB'de 'öğrenci zam farkı' kavgası! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan Ayı Oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi gündeme alındı. AK Parti ve MHP ortak teklifini okuyan İBB Meclisi AK Parti Hukuk Sözcüsü Muhammet Kaynar, "Bu öğrenci kardeşlerimize zamsız bir uygulama yapılmasına ve eski tarife üzerinden uygulama yapılmasına arkadaşlarımız karşı. Onu burada açık bir şekilde söyleyemiyorlar. Bu şekilde dolaştırmaya çalışıyorlar. Evet, CHP ve İYİ Parti mensupları, öğrencilerimize bu eziyet teşkil eden zammı yaptılar. AK Parti ve MHP grubu da bu zamların zam olan kısmının İBB tarafından sübvanse ve eski fiyatın aynen uygulanmasına karar veriyor" dedi.

Kaynar'ın konuşmasının ardından yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak kalması yönünde yapılan teklif AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Alınan karara göre; 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci ücretinde 2.67 TL'lik eski tarife uygulanmaya devam edilecek.

İBB MECLİSİ’NDE BORÇ GERİLİMİ! "VETO EDECEĞİM"

Kararın ardından 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise alınan kararı veto edeceğini açıkladı. İmamoğlu, "Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı, son zamla diyorsunuz ki, '78 liraya sat'. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Mazotu 20 lira yapmışsınız '78 liraya sat' diyorsunuz. Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki, 'Allah akıl versin'. Kendi çocuklarınıza gidin anlatın bunu size gülerler. Sana ne der biliyor musun, 'Ya anne, baba sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der. Bütün gençler size güler, samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabi ki, veto edeceğim" dedi.

İBB Mseclisi'nde alınan karar, sosyal medyada gündem oldu. AKP'liler @ÖğrenciDostuAKParti hasteki ile yayınladıkları mesajlarla, gündem oluştururken, zamlarda 'CHP'li belediye' vurgusu yaptı.

ZAMMA İLK TEPKİ ÖĞRENCİ DERNEKLERİNDEN GELDİ

“AKBİL basma turnikeden atla”

Bazı gençilğe yönelik sivil toplum örgütlerinin eylemlere de öğrenci zammının iptalinde önemli rol oynadı, Basın açıklamasının ardından Vezneciler metro istasyonunda AKBİL basmama eylemi gerçekleştirildi. Turnikelerden atlayan gençlik örgütleri ajitasyonlar eşliğinde herkesi AKBİL basmamaya çağırdı. Metro içerisinde yol boyunca İBB’nin %40 lık oranındaki zammın kabul edilemeyeceğini, zamlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini anlatan ajitasyonlar çekildi. Metro içerisindeki işçiler, emekçiler ve gençler de ses çıkarma eylemine ilgiyle destek verdiler. Ayrıca metro içerisinde Çav Bella marşı da söylendi. Eylem Mecidiyeköy Metrobüs durağı önünde devam etti. Burada da yapılan konuşmalar da kirli savaşlara bütçe ayrılmasa, Cengiz ve Liman gibi şirketlere vergi indirimleri peşkeş çekilmesi ulaşımın tüm toplum için ücretsiz hale getirilebileceği anlatıldı. Ulaşımın en temel insani bir hak olduğu ve ücretsiz, nitelikli bir şekilde sağlanması gerektiği vurgulandı. Ardından AKBİL basmayarak turnikeden atlamak isteyen gençlik örgütlerine polisler engel olmaya çalıştı. Polisin tüm engelleme çabalarına rağmen akbil basmama eylemi burada da gerçekleştirildi.

Eylem boyunca “Müşteri değil öğrenciyiz!”, “Ulaşım haktır satılamaz!”, “Ücretsiz ulaşım haktır alacağız!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!” ve “AKBİL basma turnikeden atla!” sloganları atıldı.

Eyleme imzacı olan gençlik örgütleri şu şekilde:

Devrimci Öğrenci Birliği, Devrimci Gençlik Birliği, Dev-Güç, HDP Gençlik Meclisi, Kaldıraç Üniversite, KÖZ, Marksist Fikir Toplulukları, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Özgürlükçü Gençlik, Yeni Demokrat Gençlik