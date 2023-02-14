Hatay'da 3 Bakan Afet Toplantısında buluştu

Hatay'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Hatay’ın da aralarında bulunduğu 10 ili etkileyen depremler sonrası başlatılan arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.

Bu çerçevede Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı. Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda çalışmaların değerlendirildiği ve sahadaki son durumun ele alındığı öğrenildi.