banner314

banner325

Son Dakika

Ev ve Mutfak Ürünlüri Fuarı'nda Depremzedelere yardım için Kızılay ve AFAD stantı

Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı'ına 200’den fazla üretici ve seçkin marka katılıacak. 77 ülkeden 30 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi beklenen fuarda, AFAD ve Türk Kızılay Derneği de stantlarıyla hem farkındalık oluşturacak hem de depremzedelere bağış toplayacak.

GÜNDEM 27.02.2023, 11:04 Murat Aydın
Ev ve Mutfak Ürünlüri Fuarı'nda Depremzedelere yardım için Kızılay ve AFAD stantı

Ülkemizde yaşanan ve olağan üstü yıkıma yol açan iki büyük depremden sonra tüm Türkiye depremden sağ kurtulan vatandaşlarımız için seferber oldu. Geçtiğimiz aylarda Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) ile el sıkışan Ambiyans Fuarcılık, dernekle beraber afet bölgesindeki depremzedelere destek için el ele verdi.

2-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirecekleri Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı kapsamında, fuarı ziyaret edecek olan her bir yabancı ziyaretçi adına 1000 TL’lik nakdi yardım fonu oluşturucak olan ikili, katılımcılara da fuardan elde ettikleri gelirin yüzde 5'ini bağışlamaları için destek çağrısında bulunacak. Yabancı katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz konaklama imkanı sunulacak olan fuarda, AFAD ve Türk Kızılay Derneği de açtıkları stantlarla hem farkındalık oluşturacak hem de depremzedelere bağış toplayacak.

AFAD VE KIZILAY FUAR ALANINDA STANT AÇAÇAK

200’den fazla üretici ve seçkin markanın katılımcı olarak yer alacağı ve 77 ülkeden 30 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi beklenen fuarda, ziyaretçiler de afet bölgesindeki depremzedelerimiz için bağış yapabilme imkanı bulacak. Türk Kızılay Derneği ve AFAD’ın fuar alanında kuracağı stantlarla deprem bölgesindeki aileler için nakdi bağışlar toplanacak ve doğal afetler hakkında farkındalık oluşturulacak.

HER YABANCI ZİYARETÇİ BAŞINA 1000 TL’LİK NAKDİ YARDIM

Ambiyans fuarcılık, Almanya, Fransa, Rusya ve İspanya başta olmak üzere 77 ülkeden 30 bini geçkin ziyaretçiyi bir araya getirecek olan Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’na katılım sağlayacak her yabancı ziyaretçi başına deprem bölgesindeki afetzedelere 1000 TL’lik nakdi bağış yapacak. Ayrıca fuardaki katılımcılara fuar boyunca aldıkları siparişlerden elde ettikleri gelirin yüzde 5ini depremzedelere bağışlamaları için destek çağrısında bulunulacak. 

YABANCI KATILIMCI VE ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ KONAKLAMA SAĞLANACAK

Başarılı bir ihracat fuarı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin: “Ambiyans Fuarcılık ile beraber düzenlediğimiz Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda yurt dışı profesyonel alımcılara ücretsiz konaklama desteği vereceğiz. Ayrıca yine perakendeci-marka üyelerimize iki gece ücretsiz konaklama sağlayacağız. Bunlara ilave olarak afet felaketinin yaşandığı şehirlerden fuara gelmek isteyen sektör mensuplarını fuar süresinde ücretsiz olarak seve seve ağırlayacağız. Fuar kapsamında diğer bütün kampanyalarda aktif rol üstlenerek yardım ve bağışların iyi noktalara ulaşması için her aşamada işin içinde olacağız. Bu çalışmalarımızın afet bölgesindeki depremzedelerimize bir nebze de olsa merhem olmasını diliyorum” dedi.

#Ev ve Mutfak Ürünlüri Fuarı #kızalay afad #bağış #deprem
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 27 Şubat 2023
İmsak 06:11
Güneş 07:35
Öğle 13:22
İkindi 16:26
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir