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Esad, Erdoğan'la görüşmek istiyor mu? Retuers'ten bomba iddia

Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşebilirim dediği Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşme talebini reddettiğini ileri sürdü.

GÜNDEM 03.12.2022, 06:49 Murat Aydın
Esad, Erdoğan'la görüşmek istiyor mu? Retuers'ten bomba iddia

Uluslararası haberleriyle dünya çapında  faaliyet gösteren İngiliz Haber Ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşebilirim dediği Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşme talebini reddettiğini ileri sürdü.Reuters Erdoğan'ın görüşmek istediği Esad'ın bu talebi reddettiğini iddia etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü. 

Reuters'ın 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasında görüşme yapılması için yürüttüğü çalışma Şam'da kabul görmedi. 

ERDOĞAN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRİR İDDİASI

Reuters'ın görüştüğü iki kaynak Esad'ın Türkiye'de yapılacak seçim öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyi kabul etmediğini iddia etti. Aynı kaynaklar olası görüşmede Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin geri dönüşünün ele alınmasının Erdoğan'a seçimde olumlu yansıyacağını kaydetti. 

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Görüşme teklifi ile ilgili bilgisi olan üçüncü kaynak ise Şam'ın somut bir öneri olmadığı sürece görüşmeyi yararsız gördüğünü ve Türk güçlerinin ülke topraklarından tamamen çekilmesini istediklerini ifade etti.

"PUTİN BU YOLU YAVAŞTAN HAZIRLIYOR"

Türkiye'nin yaklaşımını yakından bilen bir diplomat olduğu belirtilen kaynak Esad-Erdoğan görüşmesinin "çok da uzak olmayan bir gelecekte" mümkün olabileceğini belirterek, "Putin bu yolu yavaştan hazırlıyor. Bu Suriye'de çok büyük bir değişimin başlangıcı olabilir ve Türkiye'ye çok olumlu etkide bulunabilir. Rusya'nın da birçok alanda gerilmişken bu onun da yararına olabilir" ifadeleriyle görüş bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı bir açıklamada Erdoğan ve Esad'ın Rusya'da görüşebileceğini ifade etmiş, ancak henüz ayrıntıların belli olmadığını sözlerine eklemişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Endonezya'da yapılan G20 toplantısı sırasında yaptığı açıklamada seçimden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkilerde "sil baştan" yapılabileceğini belirterek "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz." 

#Esad #suriye #Erdoğan #türkiye
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