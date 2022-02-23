Erdoğan; Ukrayna krizi ve Şehit nedeniyle programı iptal edip Türkiye'ye döndü

Rusya'nın Ukraya'ya savaş girişimi ile ilgili yaşanan son gelişmeler dünya çapında geriginliği büyütüyor. Ukrayna'daki gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in gezi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olması nedeniyle Afrika turu kapsamında Gine Bissau programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 06.47'de yurda döndü.

Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Senegal'i ziyaret eden ve daha sonrasında Gine Bissau'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu programı iptal etti. Erdoğan'ın programını iptel gerekçesi olarak; Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'ın Senegal'de kalp krizi sonucu şehit olması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptığı son hareketler olduğu belirtiliyor. Erdoğan, yaşanan gelişmelerden sonra Gine Bissau programını iptal ederek saat 06.47'de Türkiye’ye döndü.

Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ı karşılamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in geldiği öğrenildi.

ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET ANKARA'DA

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Ankara'ya geldi.