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Digiturk ve TÜRKSAT Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzaladı 

Türkiye'nin lider dijital platformu Digiturk ile uydu haberleşme operasyonları pazar lideri TÜRKSAT arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

GÜNDEM 03.11.2022, 19:51 Murat Aydın
Digiturk ve TÜRKSAT Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzaladı 

Türkiye'nin lider dijital platformu Digiturk ile uydu haberleşme operasyonları pazar lideri TÜRKSAT arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

İki grup, sınıfının en iyisi uydu teknolojisini kullanarak tüm Digiturk üyelerine en üstün izleme deneyimini sağlamak için iş birliği yapacak.

İki grup arasındaki stratejik ortaklığı güçlendiren anlaşma, Digiturk yayınlarının bundan böyle sadece TÜRKSAT uyduları üzerinden daha kaliteli ve güçlü bir şekilde izleyicilere ulaştırılmasını sağlayacak.

Türkiye’nin lider dijital yayın platformu Digiturk, üyelerine en kaliteli uydu yayın hizmetini sunmak için TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. 

Anlaşma kapsamında Digiturk yayınları, 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren sadece, Türkiye'nin ulusal haberleşme uydu operatörü TÜRKSAT’ın uyduları üzerinden gerçekleştirilecek. 

Anlaşmanın 3 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen imza törenine Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile her iki kurumun üst düzey yetkilileri katıldı.

‘Kesintisiz bir deneyim için tek bir uydu operatörü üzerinden hizmet vereceğiz’

Anlaşmaya ilişkin düşüncelerini paylaşan Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, “Bugün Digiturk adına dönüm noktası niteliği taşıyan çok önemli bir adım atıyoruz. Bu stratejik iş birliği anlaşması sayesinde yayınlarımızı TÜRKSAT uyduları üzerinden gerçekleştirecek olmamız, işimizin verimliliğini büyük ölçüde artıracağı gibi sınıfının en iyisi teknolojiye ve dijital yeteneklere dayanan yayınlar sunabilmemizi de sağlayacak. Geçiş sürecini hızlı bir şekilde tamamlamak için çok çalışıyoruz. Böylece üyelerimize çok daha iyi ve birinci sınıf bir izleme deneyimi yaşatacak kaliteli ve kesintisiz yayınlar sunabileceğiz” dedi ve ekledi: “Türkiye ekonomisine yatırım yapmış bir şirket olarak bir Türk firmasıyla iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Digiturk’e yatırım yaptğımız ilk günden bu yana şirketin büyümesine 2 milyar doların üzerinde katkı sağladık. TÜRKSAT ile yeni iş birliğimiz sayesinde yatırımlarımızı arttırarak Digiturk’ü büyütmeye ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise “Üç farklı yörüngede işlettiği 5 GEO haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden olan TÜRKSAT ve yayıncılık alanında Türkiye’nin en büyük platformlarından olan Digiturk arasında imzalanan bu iş birliği anlaşmasının Türkiye'deki yayıncılık sektörü açısından çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Değer verdiğimiz bu sözleşme ile 42 Doğu lokasyonumuzda işlettiğimiz uydulara geçen Digiturk yayınları ülkemizdeki TV yayıncılığının güçlenmesine ve izleyicilere tek noktadan yayın izleme kolaylığına imkan verecektir. Yayınların farklı bir uydu operatöründen TÜRKSAT'a taşınması sürecini başarılı bir şekilde yöneten Digiturk'ün tüm yönetici ve çalışanlarına, ayrıca TÜRKSAT'taki ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Atılan bu adımın ülkemiz ve her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

#Türksat #digiturk
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