Depremde 'Enkaz altından çıkarıldı' denilen Elif Kaya aranıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki şiydditli deprem ve ardınadn yaşanan artçılarla hayatını kaybeden yaklaşık 50 bin kişi tesbit edilirken, enkaz altından çıkarılarak adeta mucize yaşatanlar da oldu. Komşularının iddiasına göre, Elif Kaya'da bunlurdan biriydi. Enkaz altından sağ çıkarıldığı ifade edilen Elif Kaya'dan ailesi günlerdir haber alamıyor. Ailesi Elif Kaya'yı gören , olduğu yeri bilen birisi olur ise fotoğraftaki telefona bilgi vermelerini talep ediyor.

Enkazda kalan depremzedelerin ail elerinden bazıları enkaz başında endişeli bekleyişlerine devam ederken bazıları ise yakınlarına ulaşamıyor.

ELİF KAYA, KAYIPLARA KARIŞTI

Bunlardan biri de Antakya'da Emlak Konut Evleri'nde bulunan binada enkaz altında kalan 18 yaşındaki Elif Kaya. Elif Kaya kayıplara karıştı.

Komşularının iddiasına göre ise, Elif Kaya'nın enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldığı öne sürülüyor. Ancak Kaya'nın nereye götürüldüğüne ve son durumuna dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Başka bir iddiaya göre ise Elif Kaya'ya ulaşılmadı. Binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği ve başka hiç kimsenin bulunamadığı öğrenildi.

TEYZESİ 2. GÜNDEN BERİ ENKAZ BAŞINDA

Teyzesi depremin ikinci gününden beri enkaz başında beklediği belirtilen Elif Kaya'nın ilk gün çıkarıldığı öne sürüldü.

Annesi Zeliha Ekmekçibaşı'nın ise enkazdan 15 Şubat'ta çıkarıldığı öğrenildi.

AİLESİ YARDIM BEKLİYOR

Yakınlarının ulaşamadığı Elif Kaya'nın son durumu ile ilgili henüz ciddi bir bilgi alınamadı. Elif Kaya'yı her yerde arayan ve yardım bekleyen ailesi, görenlerin kendilerine ulaşmasını istiyor.