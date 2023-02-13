Depremde acıklanan can kaybı 31 bin 643 oldu, daha da artacağı görülüyor

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı, Türkiye büyük bir felaketle karşıkarşıya kaldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ, depremden etkilenen 13 ildeki 236 bin 410 binada hasar tespiti yapıldığını duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

ADANA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti" açıklamasında bulundu.

TSK’ya ait insani yardım uçağı, depremde hasar gören ve yapılan çalışmalar sonrası tekrar hizmete açılan Hatay Havalimanı'na iniş yaptı.