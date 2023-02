Deprem nedeniyle 4 ilde 2 hafta, 6 ilde 1 hafta eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Depremin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya' illerinde eğitime 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 1 hafta ara verildiğini açıkladı.

4 İLDE 2 HAFTA, 6 İLDE 1 HAFTA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Yaklaşık 10 ili etkileyen şiddetli bir deprem yaşandığını söyleyen Bakan Özer, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Malatya'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının devam ettiği bilgisini paylaşın Özer, "Allah'a şükür, şu ana kadar okullarımızdan hiçbir olumsuz haber almadık. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili bir yaralanma veya ölüm hadisesi gerçekleşmedi." dedi.

2 KÖY OKULU YIKILDI, 1 PANSİYON HASAR GÖRDÜ

Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye'de birer köy okulunun yıkıldığını kaydeden Özer, Pozantı'da da bir pansiyonun hasar aldığı bilgisini verdi.

Kurtarma çalışmalarına ek olarak vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamanın da çok kıymetli olduğunu belirten Özer, "Bu bağlamda bizim tüm öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, kapalı spor salonlarımız ve okullarımız on ilimizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle uygulama otellerimizde ve öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza sıcak yemek iletiliyor. Yine İçişleri Bakanlığımızla birlikte organize etmiş olduğumuz 81 ilimizdeki Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimleri de bu on ilimize hareket etti." diye konuştu.



Bakanlığın psikolojik destek sağlayacak tüm ekiplerinin de vatandaşların yardımına koştuğu bilgisini veren Özer, "Kısaca tüm okullarımızda şu an itibariyle herhangi bir problem yok. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı sararak, özellikle az hasarlı okullarımızı hızlı bir şekilde onararak tekrar eğitim ve öğretim hizmetine devam ettireceğiz. Yine bu illerdeki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelle ilgili diğer illerde merakta olan akrabalara için MEBİM acil çağrı merkezi yani 444 0 632 numaralı kriz masası iletişim merkezi de tüm vatandaşlarımıza hizmetine vermeye başladı." dedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

10 ilde ikinci dönemde eğitim öğretimin nasıl devam edeceğine ilişkin bölgedeki tüm il müdürleri ve valilerle sabah itibarıyla irtibat kurduğunu aktaran Bakan Özer, şunları söyledi:

"Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içerisinde tekrar değerlendirip, uzat uzatmayacağınızı da tekrar karar vereceğiz. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretimine hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, birlik, beraberlik zamanı. İnşallah hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."