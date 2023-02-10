Deprem'de can kaybı Almanların ilk gün açıkladığı rakama yaklaştı; 18 bin 342 can kaybı, 74.242 yaralı

Türkiye'yi sarsan deprem afettinde beşinci gün... Deprem felaketiyle ilgili son yapılan açıklamaya göre can kaybı 18 bin 342'e ulaştı. Felekaten üzerinden 5 gün geçmesine rağmen halen göçük altından insanlarımızın canlı kurtarılması ise sevindiriyor.

Asrın en şiddetli depremi olarak tarihe geçen felaket 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelmişti. Şiddetli depremle ilgili dünya ülekelerinden da anında sesler yükseldi. Türkiye'ye yardım seferleri başladı. O gün Almanya merkezli afet risk firması Kahramanmaraş depremi için ölü sayısını 20.200 olarak tahmin etti. Zarar ise 20 milyar dolar. Bugün açıklanan rakam Alman risk firmasının ilk günkü tahminine erişmek üzere görülüyor.

Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Afetin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürerken 10 ilde toplam can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralı sayısının ise 74 bin 242 olduğu bildirildi. Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit çerçevesinde tüm ülke genelinde 12 bin 141 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.