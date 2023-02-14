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Çinli kurtarma ekipleri: Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz

Depremin ardından Çin hükümeti ve sivil güçleri tarafından gönderilen kurtarma ekipleri, ilk anda deprem bölgelerine ulaştı. Mavi Gökyüzü Kurtarma Ekibi şefi yardımcısı Yao Jinzhao, "Asla vazgeçmeyeceğiz. Enkaz altında sağ kalan insanlar bulunabilir. Madem buradayız, sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

GÜNDEM 14.02.2023, 21:19 Murat Aydın
Çinli kurtarma ekipleri: Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz

Depremin ardından Çin hükümeti ve sivil güçleri tarafından gönderilen kurtarma ekipleri, ilk anda deprem bölgelerine ulaştı. Edinilen bilgilere göre 13 Şubat öğle saatleri itibarıyla Çinli kurtarma ekipleri halen araşma-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

8 Şubat sabaha karşı Adana Havalimanı'na ulaşan Çin Arama-Kurtarma Ekibi (CISAR) depremden en ciddi hasar gören Antakya kentine geçerek kurtarma çalışmalarına başladı. 9 Şubat gece saat 01.30’da CISAR ekibi ve yerel kurtarma ekipleri birlikte çalışarak hamile bir kadını 8 katlı bir evin enkazından başarıyla kurtardı. Aynı gün öğleden sonra ekip, yerel kurtarma ekipleriyle iş birliği içinde çalışarak mahsur kalan birkaç kişiyi kurtardı.

Daha sonra CISAR ekibini takip eden Çin’den 288 kişiden oluşan toplam 15 sivil arama ve kurtarma ekibi deprem bölgelerine ulaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcü Wang Wenbin, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin hükümeti tarafından Türkiye’ye gönderilen ilk grup deprem yardım malzemelerinin 11-12 Şubat’ta iki bölüm olarak İstanbul Havalimanı’na ulaştığını bildirdi.

Sözcü, “Çin hükümeti ve sivil kurtarma güçleri tarafından gönderilen  kurtarma ekipleri, mahsur kalan 20'den fazla kişiyi kurtardı. Çin tarafından gönderilen elektrokardiyogram makineleri, ultrasonik tanı cihazları, tıbbi transfer araçları ve manuel hastane yatakları gibi tıbbi malzemelerin tamamı bu hafta içinde sevk edilecek.” bilgisi verdi.

Çinli Mavi Gökyüzü Kurtarma Ekibi (Blue Sky Rescue, BSR), 11 Şubat saat 15:15'te, yarı çökmüş tehlikeli bir binada mahsur kalan küçük bir çocuk buldu. Birçok ülkeden kurtarma ekipleri daha önce onu kurtarmaya çalışmıştı ama hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Onlarca dakika sonra, BSR ekibi, mahsur kalan çocuğun yaşam radar dedektörleri ile hiçbir yaşam belirtisi olmadığını tespit etmesine rağmen, ellerinden gelenin en iyisini yaparak cesedi dışarı çıkardı.

Deprem sonrası en önemli zaman dilimi olan 72 saatlik sürenin dolmasına rağmen, Çinli kurtarma ekipleri, çaba harcamaktan hiç vazgeçmedi.

Henan eyaletinin Zhongmu ilçesinden gelen Mavi Gökyüzü Kurtarma Ekibi şefi yardımcısı Yao Jinzhao, "Asla vazgeçmeyeceğiz. Adıyaman gibi büyük bir şehirde yiyecek ve su bulunan çok sayıda süpermarket olması, binanın tamamen yıkılmamış olabilmesi gibi nedenlerden dolayı, enkaz altında sağ kalan insanlar bulunabilir. Madem buradayız, sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

#deprem #çin #kahramanmaraş #hatay #adana
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