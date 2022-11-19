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Çatalca'da Alaiye Redif Taburu’nun şehadetinin 110. Yılında anma töreni düzenlendi

Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma Programı çerçevesinde düzenlenen tarene yurdun çeşitli noktalarından katılımlar oldu. Giresun Gönüllüleri Derneği, Giresun Federasyonu ve Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen heyet Çatalca’da düzenlenen Alaiye Şehitlerini Anma Törenine katıldı.

GÜNDEM 19.11.2022, 11:57 22.11.2022, 13:24 Murat Aydın
Çatalca'da Alaiye Redif Taburu’nun şehadetinin 110. Yılında anma töreni düzenlendi

İstanbul'un yüzölçümü olarak en büyük ilçesi olan Çatalca'da Alaiye Şehitlerini Anma Programı çerçevesinde düzenlenen tarene yurdun çeşitli noktalarından katılımlar oldu. Giresun Gönüllüleri Derneği ve  Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen heyet Çatalca’da düzenlenen Alaiye Şehitlerini Anma Törenine katıldı.  

Törene Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,  Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz ve yanındaki heyet, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Protokol üyeleri ve Çatalcalılar katıldı. 17 Kasım 2022 Perşembe 16:06 Çatalca Alaiye Şehitliği Anma Töreni Düzenlendi Tören Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan tarafından sunulan çelenk ile başladı. 

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan konuşmasında “100. Yılında anma etkinliklerine geldiğimiz Çatalca’da Alanya Kent Konseyi Alaiye şehitlerinin torunları olarak kalabalık bir heyetle katılıyoruz ve Çatalcalılar ile beraber anıyoruz. Milletimiz vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Alaiye Şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.  Konuşmaların ardından Kuranı Kerim Tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. Alanya Kent Konseyi Başkanımız Nurhan Özcan Alanya Belediye Başkanı, Adem Murat Yücel’in gönderdiği ipek kozası tablolar Çatalça Kaymakamı ve Çatalca Belediye Başkanına takdim etti.

Giresunlular da Alaiye Şehitlerini Andılar

Alaiye'de şehit düşenleri anmak Giresunluların  da gündemindiydi. Giresun'un unutulmaz ismi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balkan Savaşlarının önemli mihenk taşı olan Çatalca Alaiye’de yapılan çatışmalarda şehit düşenleri 110. yılında torunları mezarları başında andı. Çatalca Belediyesi ve Çatalca Kaymakamlığı ortaklaşa yaptıkları programa Giresun Federasyonu ve Giresun Gönüllüleri Derneği katılım sağladı.

Sabah otobüslerle Çatalca’ya intikal eden Giresunluları Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Mesut Üner, belediye başkan yardımcıları, meclis üyesi Ahmet Rasim Yücel ve Çatalca Karadenizliler Derneği Başkanı Abdullah Arslan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Çatalca Belediyesinin önünde toplanan grup şehitliğin bulunduğu Çanakca Mahallesi merkezine kadar araçla ulaştı. Oradan şehitliğe ulaşmak için 4 kilometre yürüyüş yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün önemini binaen Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Mesut Üner, Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş birer konuşma yaptılar.  Giresunlu Şair Yazar Süleyman Usta, şehitler için yazdığı şiiri okudu. Ardından şehitlerin ruhları için Fatiha okundu, dualar edildi. Sunumu İBB Meclis üyesi Ahmet Rasim Yücel yaptığı ziyarette son olarak yapılacak olan Şehitlik Anıtının yeri ziyaret edildi.

Kurtuluş savaşının önemli noktalarında tarih yazan Giresun'un unutulmaz ismi Topal Osman Ağa'nın da gazi olduğu nokta olan Çatalca'nın Alaiye bölgesinde Toppal Osman Ağanın gazi olduğu yer ziyaret edildi. Giresunlular'ın duygulu anlar yaşadığı ziyaret sırasında, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları anma programına davet eden Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Mesut Üner’e teşekkür ettiler.

#tülaytahmaz #GiresunGönüllüleri #giresun #topalosmanaga #çatalca #alaiyerediftaburu
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