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Çanakkale Zaferi'nin 108: yılı kutlanıyor; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde ne oldu?

Çanakkale Zaferi'nın 108. yıl dönümü yarın kutlanacak. Büyük bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı bu kutlu gün öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde ne oldu? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. 

GÜNDEM 18.03.2023, 00:10 18.03.2023, 00:18 Murat Aydın
Çanakkale Zaferi'nin 108: yılı kutlanıyor; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde ne oldu?

Çanakkale Zaferi 108. yıl dönümü ile yarın kutlanacak. Büyük bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı bu kutlu gün öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde ne oldu? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. 

Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve vatan toprağını korumak için yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz Çanakkale destanının 108. yıl dönümü yarın kutlanacak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anacağımız bu kutlu gün öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferimiz'in detayları araştırılıyor. Peki, 18 Mart'ta ne oldu? Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

ŞEHİT KANLARIYLA YAZILAN DESTAN: ÇANAKKALE SAVAŞI

Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 1078 yıl geçti. Türk milleti destansı bir zafere imza atarak İngiliz-Fransız güçlerini Çanakkale'yi dar etmeyi başardı. Binlerce kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Çanakkale Zaferi, Çarlık Rusya'sının yıkılmasına yol açmış ve Ruslar'ın sıcak denizlere inme hayalleri suya düşmüştür. Birinci dünya savaşının başlama nedeni ise bir Sırp gencinin Avusturya-Macaristan krallığının prensine yaptığı suikast olarak gösterilse de sonrasında yaşanan kutuplaşmalar savaşın aslında bu kadar basite indirgenemeyeceğini gözler önüne serdi.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

OSMANLI 1. DÜNYA SAVAŞINA NASIL DAHİL OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiğı 1 Ağustos 1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma, imparatorluğun eninde sonunda Almanya'nın ana gücünü oluşturduğu İttifak Devletleri safında fiilen savaşa gireceği anlamına gelmektedir. Enver Paşa, fiilen savaşa girmeyi, seferberliğin tamamlanmamış olması ve Çanakkale Boğazı savunmasının tamamlanmaması gibi gerekçelerle ertelemeye çalışmıştır. Ancak Almanya, bir an önce savaşa fiilen girilmesi için baskılarını sürdürmüştür. Bu baskılar, Akdeniz'de Britanya donanması önünden çekilen Goeben ve Breslau savaş gemilerinin İstanbul'a gelmesiyle bir oldubittiye getirilmişti. Daha sonra Osmanlı Donanması'na bağlı bir grup gemiyle Karadeniz'e açılan bu gemiler 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını bombalayınca Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiştir.

18 MART'TA NE OLDU?

Birleşik Krallık Savaş Konseyi sektereri Albay Hankey Winston Churchill 'in de desteğiyle, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir planı savaş konseyine sunmuştur.. Plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Boğaz'a geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı. Özellikle 19 Şubat 1915 ve 25 Şubat 1915 bombardımanları sonucu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vazgeçmek zorunda kalındı.

#çanakkale zafari #18 Mart
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