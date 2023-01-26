Başörtü yine seçim malzemesi oldu; Komisyonda sert tartışma...

Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi. CHP ve İYİ Parti milletvekillerin komisyonu terk etti. Dini politikalarla iktidara gelip, başörtüsü serbestisini getirrdiği için hala Müslüman Türk halkının takdirini ve oyunu alan Ak Parti'nin seçim öncesi yine başörtüsünü gündeme getirip, gündem değiştirdiği öne sürülüyor.

CHP ve İYİ Parti, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ortak önerge verdi. Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinde yer alan “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresi “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” şeklinde ve “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet; kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi öngörüldü.

Önergenin gerekçesinde, “Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, başka birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup olmadığı hususunda değerlendirme ya da yargılama yapmasına imkân verecektir” denildi.

CHP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesinin üzerine CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri komisyonu terk etti. Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

İYİ Parti'nin başrtüsü teklifinin reddedilmesi ise konunun TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geldiğinde çoğunluğu sağlayıp sağlayamacağı tartışmasını gündeme getirdi. Değişiklik tekliğinin komisyondan geçse de TBMM Genel Kurulu'nda yeterli oyu bulamayacağı görülüyor. İYİ Parti'nin teklifi komisyonda AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi, Mecllis Genel Kurulu'nda da ayrışmayı getirecek.