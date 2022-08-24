Bakan Kasapoğlu'ndan öğrenci yurtlarıyla ilgili içaklama; Yurt kapasitemiz 800'binin üzerine çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Bugün itibarıyla yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Gençler yaz boyu Türkiye'yi dolaşıyor ve yurtlarda ücretsiz konaklıyor" ifadelerini kullandı. Yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, başvuruların pazar gününe kadar yapılabileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

'Yurt hizmeti sağlayan ikinci ülkenin dünyada olmadığını' öne süren Kasapoğlu, "Bu bir gurur tablosudur. Gençlerimizin emrindedir, hizmetindedir. Dünyanın en geniş en güçlü devlet tarafından yürütülen yurtlar gençlerin hizmetinde" dedi.

Yurt kapasitesinin 800 binin üzerine çıktığını söyleyen Kasapoğlu, "Sadece Ankara'mızda 36 adet yurtlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanında gelişen, büyüyen yurtlarımız var. Cebeci'deki bu yurdumuzda 4 binden fazla kapasiteyle inşallah full olarak öğrencilerimize hizmet verecek. Açıkçası burada devrimden bahsediyoruz. Sporda nasılsa yurt çalışmasında da bir devrimden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

'GENÇLERİ İSTİSMAR MALZEMESİ OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Yurt başvurularının başladığını ve pazar gününe kadar başvuru yapılabileceğini duyuran Kasapoğlu şunları söyledi:

"Gençler yaz boyu Türkiye'yi dolaşıyor ve yurtlarda ücretsiz konaklıyor. Müze kartını da ücretsiz veriyoruz. 100 bine yakın genç bu hizmetten faydalandı. Böyle bir sistem dünyada olmayan sistem.

Tüm imkanları da seferber ederek geliştirmeye devam edeceğiz. Biz gençlerle yanyanayız, tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Gençleri istismar malzemesi olarak görmüyoruz. İstismar olarak kullanılması adına da müsaade etmeyiz. Amacımız gençlerimizi güçlü kılmak. Gençlere dair bir proje, fikir ortaya koymayanların ucuz politika anlayışıyla bu mükemmel alt yapıyı küçültmeye, itibarsızlaştırma çalışmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum.

'YURTLARI KARALAMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ'

KYK'da da dünyada örneği olmayan bir ülkeyiz. Gençlere ÜFE, TÜFE olmadan yeni bir öğrenim kredisi sistemi için çalışmalara başladık. Bundan sonraki süreçte ilgili çalışmayı Meclis'imiz çalışmayı bitirecek.

Bu mekanlar gençlerin mekanları, her şeyiyle onların. Bu güzide mekanları karalamaya kalkanlara asla izin vermeyeceğiz. Yeni bir sezona başlıyoruz. Üniversiteye başlayacak genç arkadaşların merakları var. Valiliklerimizle, rektörlerimizle gereken koordinasyonu ortaya koyuyoruz. Ben bu kapsamda değerli İçişleri Bakanı'ma ve değerli ekibine teşekkür ediyorum"