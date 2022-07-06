Ankapark Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi

2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark Davası'nın sonuca bağlandığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın belediyeye devredildiğini duyurdu

Mansur Yavaş Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark Davası'nın sonuca bağlandığını açıkladı.

Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki Ankapark'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına hükmetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankapark'ın tahliyesi ve belediyeye devri için açtığı davanın karar duruşması Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Davalı vekili duruşmada, kira sözleşmesinde fesih bulunmadığını, tahliye kararı verilirse haksız bir durum oluşacağını beyan etti.

ANKAPARK TAHLİYE EDİLECEK

Davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi vekili ise aldırılan keşif ve bilirkişi raporlarının delil sayılmasını, davanın kabulünü istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kabul ederek, AOÇ arazisi içindeki Ankapark'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına karar verdi.

"PARKIN GELECEĞİNE ANKARALILAR İLE BİRLİKTE KARAR VERCEĞİZ"

Mansur Yavaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.