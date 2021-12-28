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10 başkandan İStanbul'a destek açıklaması: Bu haksızlığı reddediyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde toplanan CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan soruşturma ile ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada " İstanbul Büyükşehir belediyemize yapılan haksızlığı reddediyoruz" denildi.

GÜNDEM 28.12.2021, 15:14 Murat Aydın
10 başkandan İStanbul'a destek açıklaması: Bu haksızlığı reddediyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde toplanan CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı ortak bir açıklama yayınladı. Hukuk kurallarıyla işlemesi gereken bir sistemden baskı ve engel düzenine geçiş yapıldığı vurgulanan açıklamada "Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir belediyemize yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında dün Ankara’da toplanan CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı ortak bir açıklama yayınladı.

“BU HAKSIZLIĞI REDDEDİYORUZ”

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan soruşturmaya ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerle ilgili sözlerine gönderme yapılan açıklamada  “Millet iradesi ile seçilen bizlere devlet olanaklarıyla zorluk çıkarıldığı, demokrasi ve hukuk kurallarıyla işlemesi gereken bir düzenden baskı ve engel düzenine geçiş yapıldığı açıktır. Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz” denildi

“VATANDAŞA DEVLETİN VARILIĞINI HİSSETTİRDİK”

Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için bu ay, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünde Başkent Ankara’da bir araya geldik.

* Ankara buluşmasında kentlerimizin tarımı destekleme, kırsal kalkınma projeleri, iklim değişikliğiyle mücadele belediyecilik çalışmaları hakkında iş birliği ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

* 2022 yılı için ise Büyükşehir Belediyeleri’nin kentlerdeki turizm gelirlerinin artırılması konusunda yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları ele alınmıştır ve yeni nesil sosyal kurumlarımız 2.5 yılda önemli başarılara imza atmış; ulaşım projeleri, kırsal kalkınma, öğrenciler ile kadınlara yönelik çalışmalar ve teknoloji uygulamalarının yanı sıra proaktif sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kent sakinlerinin yanında olmuştur.

* Ucuz su, ulaşım, ekmek ve sosyal yardımlar gibi konularda mevcut ekonomik koşullara rağmen önemli çalışmalara imza atılmıştır.

* Özellikle pandemi döneminde, yangınlarda ve doğal afetlerde büyükşehir belediyelerimiz inisiyatif almış ve bu olumsuz gelişmelerin karşısında vatandaşlarımıza devletin varlığını ve yanında olduğunu yakından hissettirmiştir.

“BELEDİYELERİN KUR KAYNAKLI KAYIPLARI KARŞILANMALI”

* Vatandaşlarımızdan büyük destek gören hizmetlerimiz özellikle bu yılın son aylarında zirveye çıkan ekonomik zorluklara rağmen ara vermeden sürdürülmüştür. Kurdaki ani ve büyük değişimler ile ekonomik koşullar nedeniyle önümüzdeki yıl için mali yüklerimiz şimdiden artmıştır.

* Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen bu zorlu mali koşullar kurumlarımız da etkilemektedir. Bu duruma hükümet yetkilileri derhal müdahale etmeli ve belediyelerin de kur kaynaklı zararlarını karşılayacak çalışmalar yapılmalıdır.

* Bizler örnek Belediyecilik uygulamalarımızı sürdürürken hükümet tarafından dile getirilen “Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortadadır.

“KAYNAKLAR CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNE AKTARILIYOR”

* Türkiye Belediyeler Birliği’nin gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı Belediyeleri sağlarken, kaynaklarının büyük kısmını Cumhur ittifakı Belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarması adaletsiz bir vakıadır.

* Birçok belediyemiz kamu bankalarından ve İller Bankası’ndan kredi alabilmek bir yana, teminat mektubu dahi alamamaktadır. Gelir kalemlerinin büyük bir kısmını Belediyelerimizin oluşturmasına rağmen, bütçesi Valilikler tarafindan yönetilen Kalkınma Ajanslarının gider kalemlerinden kurumlarımız etkin olarak faydalanamamaktadır.

* Birçok kredi onayı ise uzun süredir Cumhurbaşkanlığı makamının onayını beklemektedir. “Eşit mesafe” değil, sadece “mesafe” ile sürecin yürütüldüğü ve mesafenin Millet İttifakı Belediyeleri olmamız sebebiyle gittikçe açıldığı yadsınamaz bir gerçektir.

“ÇALIŞMALARIMIZ BİR KESİME RAHATSIZLIK VERİYOR”

* 2.5 yıl boyunca belediyelerimizin yaptığı ve büyük takdir gören çalışmaların bir kesime rahatsızlık verdiğini görmekteyiz. Bu durumu anlayışla da karşılıyoruz.

* Kabul etmediğimiz durum ise hukukun dışına çıkılarak baskı ortamının oluşturulması, haksız ve mesnetsiz ithamlarla kurumlarımızın zan altında bırakılması ve birer devlet kurumu olan belediyelerimiz üzerinden sürekli olarak kirli siyaset üretilme çabasıdır.

“HUKUK DÜZENİNDEN BASKI VE ENGEL DÜZENİNE GEÇİLDİ”

* Gelinen noktada, vatandaşlarımızı ayırt etmeden hizmet eden belediyelerimize ayrımcılık yapıldığı, millet iradesi ile seçilen bizlere devlet olanaklarıyla zorluk çıkarıldığı, demokrasi ve hukuk kurallarıyla işlemesi gereken bir düzenden baskı ve engel düzenine geçiş yapıldığı açıktır.

* Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz.

* Bir belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır.

* Millet Íttifakı belediye başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz.

* Bu güçlü irade baskılardan bırakın yılmayı, aksipe her zorlukta daha da güçlenecek ve vatandaşlarımıza daha çok hizmet etme azmimizi perçinleyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sinin yaşadığı şehirleri yöneten CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde  Ankara'da bir araya geldi.

3 GÜNLÜK TOPLANTIDA BEYİN FIRTINASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yaptığı etkinlik programlarında buluşan başkanlar, 3 gün boyunca ortak akıl masalarında beyin fırtınası gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın katıldığı programda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kentinde ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mazeretli olarak yer alamadı.

#ibb #başkan #içişleri #terörist #ankara buluşması
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