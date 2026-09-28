Gazino kültürünün son mirasçısı Günay Restaurant, İstanbul ve Ankara'da yıldız isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul eğlence dünyasının kalbinin attığı kült mekânlardan Günay Restaurant, yeni kış sezonunda da yerli ve yabancı yıldızları müzikseverlerle buluşturarak 'en iyilerin sahnesi' olmaya devam ediyor.

Yıllardır gazino kültürünü yaşatan ve Türkiye'nin eğlence hayatında kendine özgü bir yere sahip olan Günay Restaurant'ın bu sezonki programında; Özcan Deniz, Bülent Ersoy, Ebru Yaşar, Simge, Berkay, Murat Boz, Emrah, Hakan Altun, Antonis Remos, İvi Adamou, Selami Şahin ve Erol Evgin gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Sezon boyunca İstanbul ve Ankara sahnelerinde gerçekleşecek özel gecelerle Günay Restaurant, kış aylarında eğlence dünyasının en çok konuşulan adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL GÜNAY

10 Ekim Cumartesi Ebru Yaşar

16 Ekim Cuma Berkay



17 Ekim Cumartesi Emrah

24 Ekim Cumartesi Murat Boz

ANKARA GÜNAY

3 Ekim Cumartesi Ebru Yaşar



10 Ekim Cumartesi Özcan Deniz

Geçmişten bugüne Türkiye'nin en önemli sanatçılarını sahnesinde ağırlayan Günay Restaurant, yeni sezonda da güçlü programıyla gazino kültürünün yaşayan mirasını İstanbul'dan Ankara'ya taşımaya devam edecek.

Günay Restaurant'ın bu yılki marka elçiliğini ise; müzik, televizyon ve sanat dünyasının pek çok ünlü ismiyle yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras üstleniyor.