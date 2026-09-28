Yeni Parti'nin ülke genelinde başlattığı ilçe kongreleri ve ön seçim süreci, birçok kentte yaşanan gerginliklerle gündeme geldi. İstanbul'da seçim iptaliyle sonuçlanan arbede, Gaziantep ve Trabzon'daki kavgalar ile Mersin'deki silahlı olay iddiaları, parti teşkilatlarındaki rekabetin sahaya nasıl yansıdığı tartışmasını beraberinde getirdi.

Kongre takvimine göre parti, ilçe başkanlarını üyelerin doğrudan oy kullandığı bir sistemle belirlemeye başladı. Çok adaylı yarışların yaşandığı çok sayıda ilçede süreç sorunsuz tamamlanırken, bazı merkezlerde yaşanan tartışmalar seçimlerin önüne geçti.

Esenyurt'ta seçim iptal edildi

En dikkat çekici gelişmelerden biri İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

İlçe başkanlığı için iki adayın yarıştığı kongrede usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü. Yaşanan gerginliğin ardından seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle kongredeki oylama iptal edildi.

Parti yönetimi, seçimin ileri bir tarihte yeniden yapılacağını duyururken, yeni tarih henüz açıklanmadı.

Gaziantep'te sandalyeler havada uçuştu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kongrede de tansiyon yükseldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine salon karışırken, sandalyelerin havada uçuştuğu ve olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sona erdirilirken, kongre boyunca salonda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Trabzon'da geçersiz oy tartışması

Trabzon Ortahisar'da düzenlenen ön seçimde ise tartışmanın merkezinde geçersiz oy iddiaları yer aldı.

Oy pusulalarına ilişkin itirazlarla başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüşürken, olayın ardından kongrede gergin anlar yaşandı.

Mersin'de silah iddiası

Mersin'in Mezitli ilçesindeki kongre sürecinde ise daha ciddi iddialar gündeme geldi.

Yerel kaynaklara göre adaylar arasında yaşanan gerilim salon dışına taşarken silah kullanıldığı öne sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Yaralı sayısı ve silahı kullanan kişiye ilişkin bilgiler de resmi olarak doğrulanmış değil.

Kongre sürecinde rekabet dikkat çekiyor

Yeni Parti, kuruluşunun ardından ilk kez teşkilat yöneticilerini üyelerin doğrudan oyuyla belirlediği geniş kapsamlı bir kongre süreci yürütüyor.

Partinin açıkladığı takvime göre ilçe kongrelerinin ardından il kongreleri gerçekleştirilecek ve süreç ilk büyük kurultayla tamamlanacak.

Ancak son günlerde farklı illerde yaşanan gerginlikler, teşkilatlarda yaşanan yoğun rekabeti görünür hale getirdi. Daha önce de bazı il ve ilçelerde aday belirleme süreçleri nedeniyle parti içinde çekişmeler yaşandığı kamuoyuna yansımıştı.

Gözler parti yönetiminde

Peş peşe yaşanan olayların ardından gözler Yeni Parti Genel Merkezi'nin atacağı adımlara çevrildi.

Parti yönetiminin kongre güvenliği, seçim organizasyonu ve teşkilatlardaki gerilimin azaltılmasına yönelik yeni tedbirler alıp almayacağı merak edilirken, kongre takviminin planlandığı şekilde devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.