Türk pop müziğinin özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Melike Şahin, geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı 'Ölmem Ölemem' ile listeleri altüst etti.

İSTANBUL (İGFA) - Yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören 'Ölmem Ölemem', YouTube Trendler Listesi'nde 1 numaraya yükselerek zirvenin sahibi oldu. Şarkı, YouTube Music Charts verilerine göre geçtiğimiz hafta Top 200 Türkiye YouTube listesinde yeni çıkış yapan şarkılar arasında en yüksek açılışı gerçekleştiren şarkı olmayı da başardı.

RADYO VE MÜZİK KANALLARINDA DA 1 NUMARA

Melike Şahin'in başarısı dijital platformlarla sınırlı kalmadı. 'Ölmem Ölemem', Radyo ve TV Metre (RadyoTVMetre) verilerine göre son bir ayda yayımlanan şarkılar arasında Türkçe radyo ve müzik televizyonlarında en çok çalınan şarkı olarak rakiplerine açık ara fark atarak 1 numaraya yerleşti.

Böylece Melike Şahin, yeni şarkısıyla YouTube trendlerinde, yeni çıkışlar listesinde ve radyo ile müzik televizyonlarında zirveye adını yazdırarak üçlü bir başarıya imza attı.

'Ölmem Ölemem', daha ilk haftasında yakaladığı güçlü çıkışla Melike Şahin'in son dönemdeki en dikkat çekici şarkılarından biri oldu.

https://youtube.com/shorts/Re-BhXQUWEs?feature=share