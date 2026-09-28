Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20'nci durağı İstanbul'da ikinci konser akşamının konuğu Oğuzhan Koç oldu. Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda sahne alan sanatçıyı, İstanbul'da etkili olan yoğun yağmura rağmen sevenleri yalnız bırakmadı.

İSTANBUL (İGFA) - Galataport Saat Kulesi Meydanı, Oğuzhan Koç şarkılarıyla hareketlendi. Yağışlı havaya rağmen konser alanını dolduran İstanbullular, sanatçının sahneye çıkmasıyla alkışlarını yükseltti. Koç, duygusal şarkılardan yüksek tempolu eserlere uzanan repertuvarıyla müzikseverlere keyifli bir konser akşamı yaşattı.

Yağmurun etkisini sürdürdüğü anlarda da meydandan ayrılmayan müzikseverler, Oğuzhan Koç'un şarkılarına eşlik etti. Sanatçının enerjik sahne performansı ve dinleyicilerin yoğun katılımıyla konser, yağmura rağmen hız kesmeden devam etti.

Oğuzhan Koç, konserde sevilen eserleri 'Yaradana Yalvartma', 'Aşk Beni Yendi' ve 'Kimseler Bulamasın'ı seslendirdi. Dinleyiciler, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik ederken repertuvarın temposunun yükseldiği bölümlerde meydandaki alkışlar da arttı. Yağışlı havaya rağmen sanatçıyı yalnız bırakmayan sevenleri, konserin sonuna kadar alandan ayrılmadı. Oğuzhan Koç'un performansı, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin ikinci konser akşamına damga vurdu.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 4 Ekim'e kadar konserlerden sergilere, sahne sanatlarından söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı programıyla kentin farklı noktalarında devam edecek.