Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının en çok dikkat çeken başlıklarından biri son dönemde gündemi meşgul eden fon soruşturmaları ve adli süreçler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında hem iç siyasete hem de kamu yönetimine ilişkin önemli mesajlar verdi. Yaklaşık bir saat süren toplantıda ekonomik gelişmelerden kamu kurumlarının işleyişine, hukuk vurgusundan toplumsal birlik mesajlarına kadar birçok başlık ele alındı.

Konuşmasının en çok öne çıkan bölümü ise adalet konusunda yaptığı net vurgu oldu.

“Hak yiyenleri asla savunmayız.”

Erdoğan, devlet yönetiminde hukukun üstünlüğünün esas olduğunu belirterek, kim olursa olsun haksızlık yapanların korunmayacağını ifade etti.

"Devlet adalet üzerine ayakta kalır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet mekanizmasının tarafsız ve güçlü işlemesinin devletin temel direklerinden biri olduğunu söyledi.

Konuşmasında, vatandaşların haklarının korunmasının kamu yönetiminin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, hiçbir kişi veya grubun hukukun üzerinde görülemeyeceğini dile getirdi.

Erdoğan, devlet kurumlarının görevlerini yerine getirirken hukuki çerçeve içinde hareket edeceğini ve kamu vicdanını zedeleyecek uygulamalara izin verilmeyeceğini vurguladı.

Kamu yönetiminde net mesaj

Cumhurbaşkanı, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken milletin emanetini taşıdığını belirterek, kamu kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine değinen Erdoğan, görevini kötüye kullanan ya da vatandaşın hakkına zarar veren hiçbir anlayışın kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler

Toplantıda ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, hükümetin ekonomi programının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve üretim odaklı büyüme hedeflerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, ekonomik reformların uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulanacağını ifade etti.

Türkiye'nin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, istihdamı destekleyen politikaların devam edeceğini söyledi.

Toplumsal birlik çağrısı

Erdoğan konuşmasının önemli bölümünde toplumsal dayanışma vurgusu da yaptı.

Farklı görüşlere sahip vatandaşların ortak değerlerde buluşmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini ifade etti.

Ayrıştırıcı söylemler yerine ortak hedeflere odaklanılması gerektiğini belirten Erdoğan, devletin tüm vatandaşlarına eşit mesafede olduğunu söyledi.

Basın toplantısında öne çıkan mesajlar