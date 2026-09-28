Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı İsmail Türüt, Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne aldı. Taşdelen Eski Lunapark Alanı'ndaki konser binlerce kişiyi bir araya getirirken, Başkan Orhan Çerkez birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Nurcan KIRCALİ / İSTANBUL (İGFA) - Karadeniz müziğinin sevilen ismi İsmail Türüt, Çekmeköy Belediyesi tarafından Taşdelen Eski Lunapark Alanı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı gecede, Karadeniz ezgileri eşliğinde horonlar tepildi, şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Konserin ilk bölümünde Özcan Fırtına ve Alihan Civelek sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği Karadeniz türküleriyle horon oynayarak geceye renk kattı.

Programın ilerleyen bölümünde sahneye çıkan İsmail Türüt ise sevilen eserleriyle Çekmeköylülere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, Türüt'ün şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

BAŞKAN ÇERKEZ: 'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ DAYANIŞMAMIZ'

Konserde sahneye çıkan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, İsmail Türüt'e çiçek takdim ederek teşekkür etti. Vatandaşlara da seslenen Çerkez, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çerkez, 'Biz Çekmeköy'e gönüller yapmaya, komşularımızla aynı sofrada buluşmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye geldik. Bizim en büyük gücümüz birbirimize olan sevgimiz ve dayanışmamızdır' dedi.

Gençlerden kadınlara, çocuklardan büyüklerine kadar tüm Çekmeköylülerle birlikte ilçenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirten Çerkez, konsere katılan vatandaşlara ve sanatçı İsmail Türüt'e teşekkür etti.

Konser, binlerce kişinin hep birlikte horon tepmesiyle sona erdi.