Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Murat Dalkılıç, yeni şarkısı 'Mahalleler'i müzikseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Kariyeri boyunca kendi kaleme aldığı şarkılarda aşkı, hüznü, bireysel kırılmaları ve hayatın farklı hallerini kendine özgü bir anlatımla müziğine taşıyan Murat Dalkılıç, yorumculuğuyla da farklı hikâyelere ses vermeye devam ediyor. Felsefi göndermelerle günlük hayatın en gerçek anlarını buluşturan sanatçı, şarkılarında dinleyicisini kimi zaman kendi hikâyesinin, kimi zaman da bambaşka bir öykünün başrolüne yerleştiriyor.

Arka arkaya verdiği konserlerle sevenleriyle buluşmaya devam eden Murat Dalkılıç, bu kez 'Mahalleler' ile dinleyicisinin karşısında.

Sözü ve müziği Yunus Çiftci'ye, düzenlemesi ise Mert Keçeli'ye ait olan 'Mahalleler', Murat Dalkılıç'ın güçlü yorumuyla hayat buluyor

Murat Dalkılıç'ın kendine özgü müzikal dünyasıyla buluşan 'Mahalleler', müzikseverlerin kalbinde yine başka bir yer edinmeye hazırlanıyor.

SEZONUN SON AÇIK HAVA KONSERİ İSTANBUL'DA

Murat Dalkılıç, sezonun son açık hava konserini 10 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul'da, Paribu Vadi Açıkhava Sahnesi'nde verecek.