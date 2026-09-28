Ankara'daki ilk sahnelerinden İstanbul gecelerine, 1995'te yayımlanan ilk albümünden 'Repertuvar' serisine uzanan müzik yolculuğunda 30 yılı geride bırakan Cenk Eren, özel konseriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Cenk Eren, profesyonel müzik kariyerinin 30. yılını görkemli bir sahne şovuyla kutlayacak. Sanatçı, 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

Kariyerine Ankara'da düğün salonları, tavernalar ve gece kulüplerindeki sahne çalışmalarıyla başlayan Eren, 1985'te Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'na katıldı. Bir dönem Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda da görev yapan sanatçı, daha sonra sahne çalışmalarına ağırlık verdi.

Alanya'da geçirdiği üç yılın ardından 1993'te İstanbul'a taşınan Eren'in albüm kariyeri, 1995 yılında yayımlanan 'Ve Cenk Eren' ile başladı. İstanbul gece hayatında da adından söz ettiren sanatçı, ilerleyen yıllarda televizyon programları ve yeni albümlerle müzik kariyerini sürdürdü.

'REPERTUVAR' SERİSİYLE MÜZİK HAFIZASINA YOLCULUK

Cenk Eren'in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise 2015'te başlayan 'Repertuvar' serisi oldu. Serinin ilk albümünde Tanju Okan'ın eserlerini seslendiren sanatçı, sonraki yıllarda Ferdi Özbeğen, Selda Bağcan ve Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarını kendi yorumuyla dinleyiciyle buluşturdu.

30 yıllık müzik yolculuğunu özel bir konserle taçlandırmaya hazırlanan Eren, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gecede kariyerinin farklı dönemlerine ait sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ankara'dan İstanbul'a, gece kulüplerinden televizyon ekranlarına ve 'Repertuvar' projelerine uzanan 30 yıllık yolculuk, bu kez sahnede tek gecelik özel bir buluşmaya dönüşecek.