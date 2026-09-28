ANKARA (İGFA) - Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dernek üyeliğinden ihraç edildiğini açıkladı.

SDD Genel Başkanı Sami Doğan, kararın Onur Kurulu tarafından, Kılıçdaroğlu'nun dernek tüzüğündeki program ve ilkelerle bağdaşmayan söylem ve eylemleri gerekçesiyle alındığını açıklaması ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Demir, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı boyunca toplumsal barış ve uzlaşma kültürünü savunduğunu belirterek, SDD'nin kararını eleştirdi. Demir, sosyal demokrat düşüncenin farklı görüşleri bir arada tutmayı ve uzlaşı kültürünü yaşatmayı gerektirdiğini ifade etti.

'SOSYAL DEMOKRASİ DIŞLAYARAK DEĞİL, KUCAKLAYARAK BÜYÜR'

SDD'nin kararının sosyal demokrasi anlayışıyla çeliştiğini savunan Demir, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi mirasına da vurgu yaptı. Demir, 'Sosyal demokrasi, dışlayarak değil; kucaklayarak büyür' ifadelerini kullanarak, kişilerin ve yönetimlerin kararlarının geçici, toplumsal bellekte bırakılan mirasın ise kalıcı olduğunu söyledi.

Hatırlanacağı gibi SDD ise kararın herhangi bir kişisel değerlendirme veya husumet sonucu alınmadığını, dernek tüzüğü, ilgili mevzuat ve yetkili organların kararları çerçevesinde verildiğini açıklamıştı. Bu karar ardından bazı CHP'liler de dernek üyeliklerinden tepki olarak istifa etmeye başladı.