Türk sanat müziğinin eşsiz yorumcusu, besteci, söz yazarı ve sahne sanatının unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 30. yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen özel programla anıldı. 'Sanat Güneşi' olarak anılan ve kendine özgü yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Zeki Müren'in mirasının yaşatıldığı gece, duygu dolu anlara sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde düzenlediği anma programına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gece, Zeki Müren'in kendi sesinden vasiyetinin dinletilmesiyle başladı. Usta sanatçının duygu yüklü sözlerinin salonda yankılanmasının ardından Murat Süslüler şefliğindeki Nilüfer Konservatuvar Derneği (NİLKONDER) Korosu sahne aldı. Koro, Zeki Müren'in sözlerini yazdığı ve bestesini de kendisinin yaptığı 'Hayat Bazen Tatlıdır' adlı eserle sanatseverleri selamladı.

Alkışlarla karşılanan koronun ardından Türk müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, Bursalıların huzuruna çıktı. Repertuvarına 'Dertliyim Ruhuma Hicran' adlı eserle başlayan Duru, 'Menekşelendi Sular', 'Gitme Sana Muhtacım' ve 'Sorma'nın yanı sıra 'Şimdi Uzaklardasın' gibi unutulmaz eserleri, NİLKONDER Korosu ile birlikte seslendirdi. Zeki Müren'in eşsiz nağmelerinin Nükhet Duru'nun özgün yorumuyla hayat bulduğu gece, sanatseverlere müzik dolu anlar yaşattı.

'ESERLERİYLE ANILMAYA HEP DEVAM EDECEK'

Nükhet Duru'nun davetiyle sahneye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türk sanat müziğinin zirve isimlerinden Zeki Müren'in sanat yaşamına, eserlerine ve bıraktığı kültürel mirasa ilişkin mesajlar verdi. 24 Eylül 1996'da yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin zamansız isimlerinden Zeki Müren'i, vefatının 30. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Aydın, şöyle konuştu:

'24 Eylül tarihinde bu salon doluyor, taşıyor. Bursa sanat güneşine sahip çıkıyor. Daha öncesinde de yıllar içerisinde Bursa hep sahip çıktı. Türk Eğitim Vakfı'na, Mehmetçik Vakfı'na, NİLKONDER'e, değerli sunucumuz Nalan Höke Turan'a, emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Zeki Müren, ülkemizin, Bursa'mızın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan ve 30 yıl değil, daha uzun yıllar geçse de unutulmayacak, eserleriyle, bıraktıklarıyla anılmaya hep devam edecek. Ruhu şad olsun. Saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.'

Başkan Erkan Aydın, değerli katkılarından dolayı sanatçı Nükhet Duru'ya teşekkürlerini ileterek, çiçek takdiminde bulundu. Başkan Aydın'ın Mustafa Kemal Atatürk plaketi takdim ettiği sırada ise ünlü sanatçı duygularına hakim olamazken, o an tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.

ZEKİ MÜREN'İN ESERİ BAŞKAN AYDIN VE NÜKHET DURU'NUN SESİNDEN

Anlam dolu gecede Türk müziğinin usta yorumcularından Nükhet Duru, sahnesini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile paylaştı. Zeki Müren'in dillere pelesenk olan eseri 'Gönül Penceresinden' adlı parçayı Nükhet Duru ile birlikte seslendiren Başkan Erkan Aydın'ın performansı salondan büyük alkış aldı. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek anların yaşandığı düet ile birlikte sanat güneşinin ezgileri, bir kez daha Bursalı sanatseverlerin gönlüne dokundu.

Repertuvarının ikinci bölümünde Nükhet Duru, 'İnleyen Nağmeler', 'Manolyam' ve 'Sevda' gibi Türk sanat müziğinin hafızalara kazınan eserlerini seslendirirken,

Zeki Müren'in sanat mirası kalplerde yaşatıldı. Gecenin finalinde eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkan Başkan Aydın, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi temsilcileri, Zeki Müren'in ailesi, Nükhet Duru ve Nalan Höke Turan ile birlikte sanat güneşini alkışlar ve ezgiler eşliğinde yad etti.

'HİÇBİR ZAMAN YERİ DOLMAYACAK BÜYÜK BİR SANATÇI'

Osmangazi Belediyesi'ne sanata verdiği değerden ötürü teşekkür eden Nükhet Duru, Zeki Müren'in her zaman kalplerde yaşayacağını vurgulayarak, 'Kişisel ilişkimden yola çıkacak olursam, ilk el veren insanlardan birisiydi, beni ilk keşfeden. 'O kızı alın' diye ısrar eden bir sanat güneşiydi. Ona gönül borcumu bu gece ödeyeceğimi düşünüyorum. Her zaman sevdim, her zaman saydım. Hep özledik. Kalbimizde her zaman yaşayacak, zaten ben öyle düşünürüm; ölmemek, bu demek olmalı. O hiç ölemez çünkü bıraktığı eserler, bıraktığı anılar, nezaketi, öncülüğü, hiçbir zaman yeri dolmayacak büyük bir sanatçı. Osmangazi Belediyesi, özellikle sanata, sanatçıya sevgiyle, ilgiyle ve büyük bir özenle yaklaşıyor. Ben de burada misafir olmaktan ötürü Sayın Başkanımızın şahsında, hem korodaki hem dernekteki bütün arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.