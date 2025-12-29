Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran kar yağışına rağmen kent genelinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. AKOM koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları sayesinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kent genelinde iki vardiya halinde görev alan toplam 1021 personel, 203 iş makinesi ve kar küreme aracıyla 145 mahalle yolunu trafiğe açtı. Kar yağışının etkili olduğu Keles'te 23, İnegöl'de 22, Büyükorhan'da 21, Kestel ve Osmangazi'de 14, Orhaneli'de 13, Mustafakemalpaşa ve İznik'te 10, Harmancık 7, Yıldırım, Gemlik ve Gürsu'da 3, Yenişehir ve Orhangazi'de ise birer mahallenin yolu ulaşıma açıldı. Kent genelinde kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

7/24 KARLA MÜCADELE

Kar yağışının etkili olduğu Cuma gününden bu yana yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, ana arterler, bağlantı yolları ve yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için teyakkuz halinde olan ekipler, sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmaların önüne geçmek için yaya geçişinin yoğun olduğu meydan, tarihi ve turistik alanlar, okul yolları, toplu taşıma güzergahları ile alt ve üst geçitlerde özenle çalışıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşların akınına uğrarken; yaşanan yoğunluk sebebiyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. AKOM ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda 3 kar küreme aracı ve 1 greyder ile ulaşımın rahatlaması için mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, yolun güvenli şekilde kullanılmasını sağladı. BURFAŞ ekipleri de dondurucu soğuğa karşı vatandaşların içini ısıtmak için sıcak çorba ikramında bulundu.

Vatandaşların araçlarıyla kış lastiği takarak ve zincir bulundurarak yolculuk etmesini isteyen yetkililer, hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşayanların ise ALO 153 Halk Masası veya 444 16 00 numaraları üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmasını istedi.