Antalya'da Finike Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanının Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne sunduğu şikayet dilekçesi, kan donduran iddiaları gün yüzüne çıkardı. Hürriyeti tahdit, sistematik mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla sarsılan hastane yönetimi hakkında adli ve idari soruşturma talep edildi. İşte o skandal iddiaların detayları...

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Finike Devlet Hastanesi, bir sağlık çalışanının yönetim kademesi hakkında ortaya attığı şok edici iddialarla çalkalanıyor.

657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan Esilanur Akın isimli personel; hastane idarecileri ve bazı birim sorumluları hakkında 'Hürriyeti Tahdit', 'Mobbing', 'Tehdit' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamalarıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu.

'ODAYA KİLİTLEDİLER, TEHDİT ETTİLER'

Dilekçede yer alan en dikkat çekici iddia, 10 Temmuz 2025 tarihinde yaşandığı öne sürülen 'hürriyeti tahdit' olayı. Şikayetçi Akın, yaşadığı bir darp olayı sonrası destek beklediği idareciler tarafından bir odaya kilitlendiğini, iradesi dışında alıkonulduğunu ve bu esnada ağır hakaretlere maruz kaldığını öne sürdü. Olay sonrası sinir krizi geçiren personelin 'Disosiyatif Konversiyon' teşhisiyle tedavi altına alındığı belgelerle sunuldu.

İddialar sadece mobbing ile sınırlı kalmadı. Şikayet dilekçesinde, personelin resmi yollarla aldığı sağlık raporları ve istirahat belgeleri olmasına rağmen, hastane yönetiminin 'izinsiz ve habersiz göreve gelmedi' şeklinde gerçeğe aykırı tutanaklar düzenlediği savunuldu. Akın, bu durumu 'resmi belgede sahtecilik' olarak niteleyerek, belgelerin asılsız olduğunu e-Nabız kayıtlarıyla ispatladığını belirtti.

KUMLUCA'YA TAYİN VE 'KOVULMA' İDDİASI

Sürecin sonunda 24 Mart 2026 tarihinde muhakkik raporuyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne naklen tayini çıkarılan personelin, ayrılış sürecinde de baskı gördüğü iddia edildi. Dilekçede, 'Mobbinge uğramış bulunmaktayım, modülüm kapatıldı ve hastaneden resmen kovuldum' ifadeleri yer aldı.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimliği ve ilgili müdür yardımcılarının adının geçtiği bu ağır dosyada, kamera kayıtlarının incelenmesi ve tanıkların dinlenmesi talep ediliyor.

Kamuoyu şimdi Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelecek resmi açıklamayı ve adli makamların başlatacağı soruşturmayı bekliyor.