Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkla mücadelede 2026 vizyonunu 'Bağımsızlık Yılı' olarak duyurdu. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 'Geleceğini önemseyen herkes Yeşilaycıdır' diyerek toplumu ortak sorumluluğa davet etti.

İSTANBUL (İGFA) - 1-7 Mart Yeşilay Haftası öncesinde, İstanbul'daki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılı boyunca yürütülecek önleyici çalışmalar, rehabilitasyon hizmetleri, toplumsal farkındalık kampanyaları ve gençlik odaklı projeler tanıtıldı. Dinç, bağımlılıklarla mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir görev olduğunu vurgulayarak, 'Bağımlılıklar artık toplumumuzu etkileyen bir virüs hâline geldi' dedi.

REHABİLİTASYON HİKÂYELERİ 'BAĞIMSIZLIK MEKTUPLARI'NDA

Toplantıda ayrıca Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde bağımlılıktan kurtulan bireylerin yaşam hikâyelerinin derlendiği 'Bağımsızlık Mektupları' kitabı tanıtıldı. Kitap, umudu ve iyileşme yolculuğunu görünür kılarak, Yeşilay'ın desteğiyle bağımlılıkla mücadele edenlerin hayata yeniden tutunma süreçlerini ortaya koyuyor.

2026: BAĞIMSIZLIK YILI VE SEFERBERLİĞİ

Dinç, 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' ilan ettiklerini belirterek, 'Bağımlılıklar toplumsal bir mesele olduğu kadar, bir bağımsızlık meselesidir. Bu nedenle 2024'te başlattığımız Bağımsızlık Seferberliği'ni her mahalleye, her sokağa, her eve taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesiminden destek beklediklerini belirten Dinç, 2026 yılının mottosunu 'Sen de Yeşilaycısın' olarak açıkladı: 'Bugününü ve geleceğini önemseyen herkes Yeşilaycıdır. 86 milyon insanımız varsa, 86 milyon Yeşilaycı var demektir.'