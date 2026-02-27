Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bin 282 mahallenin bin 167'sinin yolu ulaşıma kapandı. Valilik bünyesinde kriz merkezi 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

ERZURUM (İGFA) - Erzurum Valiliği, 27 Şubat 2026 itibarıyla kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıda kapalı mahalle yollarının açılması, ana arterlerde ulaşımın kontrollü sağlanması, ağır tonajlı araç geçişlerinin düzenlenmesi ve elektrik arızalarına müdahale çalışmaları ele alındı.

1.167 MAHALLE YOLU KAPALI

Yapılan açıklamaya göre il genelinde bulunan 1.282 mahallenin 1.167'si ulaşıma kapalı, 115'i ise açık durumda bulunurken, Gaziler-Karaurgan, Erzurum-Tekman dağ yolu, Erzurum-Çat-Karlıova güzergâhında büyük araç geçişleri ile Mercan-Çat ve Çat-Mercan yolları çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığı duyuruldu. Karayolları ekiplerinin bölgelerdeki çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

26 Şubat saat 00.00 itibarıyla 175 ihbarın alındığı, ilgili afet gruplarına iletilerek müdahalelerin başlatıldığı bildirildiğini belirten Valilik, ayrıca, Türk Kızılayı ekiplerinin de Erzurum-Bayburt, Erzurum-Bingöl, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan karayollarında 4 araç ve 8 personelle görev yaptığını, sürücülere 600'er adet bisküvi, su ve meyve suyundan oluşan kumanya dağıttığını açıkladı.

Vali Baruş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve güvenli ulaşımın sağlanması için tedbirlerin titizlikle değerlendirildiğini, şehir merkezinde iş yerlerine erişim konusunda da gerekli önlemlerin ele alındığını ifade etti. Vali Baruş, kent genelinde çalışmaların kurumlar arası koordinasyonla ve 24 saat esasına göre sürdürüldüğü kaydetti.