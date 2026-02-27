İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kırmızı bültenle aranan 23 uluslararası ve 18 ulusal seviyedeki suçlunun titiz çalışmalar sonucu yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan iadeleri sağlanan toplam 41 kişinn ülkeye getirildiğini duyurdu.

Operasyon, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle iş birliği sayesinde yakalanarak ülkeye getirildi.

https://twitter.com/mustafaciftcitr/status/2027342258740003118

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya paylaşımından yaptığı açıklamada, 'Aziz milletimizin huzuru için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Emniyet Teşkilatımızın her bir mensubuna ve bu başarılı operasyonda emeği geçen EGM Interpol-Europol, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Suçlular bilsin ki; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, hangi karanlığa saklanırlarsa saklansınlar Türk Polisinin nefesi enselerindedir.' ifadelerini kullandı.