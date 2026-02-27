Bursa'da İnegöl Belediyesi, havza geometrisi, sismik mikrobölgeleme ve deprem erken uyarı çalışmaları kapsamında ilçede 5 farklı noktaya deprem izleme cihazı yerleştirdi. Çalışmaların, Çocuk Odaklı Afet Eylem Planı doğrultusunda hayata geçirildiği açıklandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İnegöl'de deprem riskine karşı bilimsel temelli yeni bir sürecin başlatıldığını duyurdu.

Havza geometrisi ve sismik mikrobölgeleme çalışmalarının yanı sıra deprem erken uyarı sistemi kapsamında ilçede 5 noktaya deprem izleme cihazı yerleştirildiğini açıklayan Başkan Taban, deprem izleme cihazlarından elde edilecek verilerin, İnegöl'ün zemin yapısının daha detaylı analiz edilmesine ve olası afet risklerine karşı önleyici tedbirlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtti.

ÇOCUK ODAKLI AFET EYLEM PLANI KAPSAMINDA

Söz konusu çalışmaların, belediyenin Çocuk Odaklı Afet Eylem Planı'nın çıktısı olarak uygulamaya alındığını ifade eden Başkan Taban, afetlere karşı daha güvenli bir şehir hedeflediklerini vurguladı.

Projeye akademik destek veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Prof. Dr. Mualla Cengiz ile Gebze Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Savaş Karabulut'a teşekkür eden Başkan Taban, bilimsel iş birlikleriyle kentin afet hazırlık kapasitesini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.