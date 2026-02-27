Ağrı'da iftar ezanının yaklaşık 20 dakika gecikmeli okunması vatandaşlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

AĞRI (İGFA) - İddialara göre Ağrı'daki gecikmenin teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, birçok vatandaş 'Ezan geç okunduysa orucumuz kabul oldu mu?' sorusunu gündeme taşıdı.

Edinilen bilgilere göre müezzin, yaşanan gecikmenin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ifade etti. Ancak özellikle Ramazan ayında iftar vaktinin hassasiyeti nedeniyle konu kısa sürede sosyal medyada da tartışma konusu haline geldi.

ORUÇ EZANA MI, VAKTE Mİ BAĞLI?

İlahiyat kaynaklarına göre orucun açılma vakti ezanın okunmasına değil, güneşin batmasıyla birlikte giren akşam vaktine bağlıdır. Yani teknik bir sebeple ezanın geç okunması, eğer güneş batmış ve akşam vakti girmişse, orucun sıhhatini etkilemez.

Dini açıdan temel ölçü takvimde belirtilen vakit saatidir. Eğer vatandaşlar takvim saatine göre oruçlarını açtıysa, ezanın gecikmesi orucun geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde ezan gecikmiş olsa bile vakit girdikten sonra açılan oruç da geçerlidir.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütlerin giderilmesi adına Ağrı Müftülüğü'nün teknik aksaklık ve dini boyutla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Vatandaşlar özellikle 'Ezan saatine göre mi, takvime göre mi hareket etmeliyiz?' sorusuna netlik kazandırılmasını talep ediyor.

Uzmanlar, benzer durumlarda resmi imsakiye saatlerinin esas alınması gerektiğini ve teknik arızaların ibadetin geçerliliğini etkilemeyeceğini vurgularken, bu tür soru işaretlerinin giderilmesi adına yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.