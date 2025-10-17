İSTANBUL (İGFA) - Cenevre'de gerçekleştirilen Geneva Science and Diplomacy Anticipation (GESDA) Zirvesi'nde konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, filantropinin geleceğine, güven ve hesap verebilirliğin önemine, ayrıca sürdürülebilir toplumsal dönüşüm için iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Bilim ile diplomasiyi bir araya getirerek küresel sorunlara geleceğe dönük çözümler üretmeyi amaçlayan Geneva Science and Diplomacy Anticipation (GESDA) Zirvesi, bu yıl Cenevre'de gerçekleştirildi.

Teknolojik ilerlemelerle birlikte artan eşitsizliklere dikkat çeken Sabancı, filantropinin artık yalnızca iyilik yapmak değil, sistemleri dönüştürmek anlamına geldiğini ve bilim ile birlikte kilit rol üstlendiğini vurguladı. 'İnsanlık için gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Artan eşitsizlikler karşısında, GESDA gibi bir platformda sorunları birlikte tartışabilmek çok önemli, çünkü büyük problemleri tek bir kurumla veya tek bir yöntemle çözmemiz mümkün değil. Bakış açımızı ve çözüm üretme biçimlerimizi yenilememiz gerekiyor. Bunları yeniden keşfetmeli, tartışmalı, tasarlamalı ve üzerine düşünmeliyiz.'

'GERÇEK GÜVEN, İYİ NİYETİN ÖTESİNE GEÇMEKLE BAŞLAR'

Sabancı konuşmasında, 'Güven ve meşruiyet, filantropinin temelidir. Ben buna 'filantropinin para birimi güvendir' diyorum. Toplumsal gelişim; güvenin inşası, şeffaflık ve net bir amaca sahip olmakla başlar. Eğitim de güvenin ve sürdürülebilir gelişmenin temelidir. Bundan 25 yıl önce kurulan Sabancı Üniversitesi, birlikte yaratma ve birlikte öğrenme kültürünün en somut örneklerinden biridir. Bugün Sabancı Üniversitesi, ülkemizin en iyi araştırma kurumlarından biridir.' dedi.

Sabancı, büyük sorunların çözümünde kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte hareket etmesinin kritik rol oynadığını vurguladı.