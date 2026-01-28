Yenilenen imajı, müzikal projesi ve müzik çalışmalarıyla 'yeni Gülben' dönemi başladı.
İSTANBUL (İGFA) - Gülben Ergen, yenilenen imajı ve projeleriyle gündemden düşmüyor.
Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği, yılların klasiği 'Gırgıriye' müzikalinde Güllü karakteri için çalışmalara başlayan Gülben Ergen, sahnelere güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Öte yandan, 'Rukiye' adlı şarkısına Amerika'da çektiği kliple adından söz ettiren Gülben Ergen, müzikteki iddiasını da sürdürüyor.
Safa Gülsoy'un objektifine yansıyan son karelerinde ise zayıflamış, güçlü ve son derece şık görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Yenilenen enerjisi, sahne projeleri ve müzik çalışmalarıyla Gülben Ergen, 'yeni Gülben' döneminde hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.