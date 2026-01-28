Şarkıcı ve söz yazarı Ömür Gedik, yeni single'ı 'Yan Yana' ile dinleyicilerini duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor. Gedik'in yeni şarkısının ilham kaynağı ise bu yılın gişe rekortmeni olan ve Türk sinemasını yeniden salonlara döndüren 'Yan Yana' filmi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı filmi izledikten sonra şarkının sözlerini kaleme aldığını söyleyen Ömür Gedik, parçaya özellikle filmin adını vermek istediğini belirtti. Gedik, şarkının ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlattı:

'Film bende çok güçlü duygular uyandırdı. Haluk Bilginer'in canlandırdığı karakterin mektuplaşmayla başlayıp derinleşen aşkı ilham kaynağım oldu. Koşullar ne olursa olsun aşk mümkün.'

Duygusal sözleri ve Cenk Kandıralı imzalı akılda kalıcı melodisiyle dikkat çeken 'Yan Yana', Ömür Gedik'in müzikal yolculuğunda sinema ile müziği buluşturan özel projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Şarkı, hem filmin yarattığı etkiyi hem de aşkın zamansız gücünü müzikle yeniden yorumluyor.