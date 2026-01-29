Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK destekleriyle kente kazandırılan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), havacılık ve uzay alanındaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliğiyle düzenlenen söyleşide, HÜRKUŞ Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Murat Özpala, mesleki deneyimlerini ve havacılığın kalbine uzanan yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

Alanında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM, havacılık ve uzay profesyonellerini gençlerle ve ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen söyleşide Özpala; uçuş test süreçleri, kokpit içinde alınan kritik kararlar ve test pilotlarının taşıdığı büyük sorumluluklara dair önemli bilgiler aktardı.

'GUHEM, BİR HAYALİN SOMUT KARŞILIĞI'

GUHEM'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Murat Özpala, merkeze ilk kez geldiğini ve bu kadar geç kaldığı için hayıflandığını dile getirdi.

Özpala, 'Buraya herkesin gelmesi lazım. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir merkez. 2012 yılında Kanada'da International Test Pilot School'da eğitim aldım. Eğitim sürecimde NASA tesislerinden Smithsonian Havacılık ve Uzay Müzesi'ne kadar dünyanın önde gelen merkezlerini gezme fırsatı buldum. O müzelerde hep şunu düşünürdüm: 'Acaba Türkiye'de de çocuklarımız böyle imkânlara sahip olur mu?' Bugün GUHEM'de olmak, o hayalin somut bir karşılığını görmek gibi oldu. Burası genç, dinamik ve işine gönül vermiş bir ekip tarafından yönetilen, gerçekten ilham verici bir merkez. Bu merkezin hayata geçmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

'BTSO'NUN BÖYLE BİR MERKEZİ HAYATA GEÇİRMESİ ÇOK KIYMETLİ'

Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul'dan katılan öğretmenlerden Meryem Kara, havacılığa olan ilgisinin kendisini GUHEM'e getirdiğini söyledi.

Kara, 'Açıkçası buraya gelirken etkinliğin neden Bursa'da yapıldığı ya da bizi tam olarak nelerin beklediği konusunda çok net bir fikrimiz yoktu.

Ancak merkezin kapısından içeri adım attığımız anda havacılık atmosferini solumaya başladık. Özellikle girişte, uçak burnunu temsil edecek şekilde tasarlanmış figür beni çok etkiledi.

Murat Hoca'nın sunumuna katılmak için asansörle yukarı çıktık. Asansörün içi, hayatımda belki de hiç bulunamayacağım bir ortamı simüle ediyordu. Bir uzay istasyonu içerisindeymişsiniz hissini birebir yaşatıyordu. BTSO'nun böyle bir merkezi hayata geçirmesi gerçekten çok kıymetli. Buranın herkes tarafından gelip görülmesi, deneyimlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Merkezde, simülatörlerden uzayla ilgili etkinliklere kadar her detayı düşünülmüş, çok kapsamlı bir ortam oluşturulmuş. Aklı havada olan herkesin mutlaka gelip görmesi, deneyimlemesi ve bu tür çalışmaların çoğaltılması gerektiğinin bilincinde olması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

'UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞADIK'

Etkinliğe Ankara'dan katılan öğrencilerden Birci Öner, GUHEM'in kendisi için son derece eğlenceli ve öğretici bir merkez olduğunu belirterek, 'Ay yürüyüşü simülatörü ve HÜRKUŞ uçağıyla yapılan uçuş deneyimi benim için unutulmazdı. Gerçekten çok keyif aldım.' dedi.

İstanbul'dan Bursa'ya GUHEM'i görmek için gelen öğrencilerden Meryem Hafsa Reşat ise, 'Simülatörleri inanılmaz derecede seviyorum. Uçaklara olan ilgim buraya geldikten sonra daha da arttı. Hatta buraya daha sık gelebilmek için Bursa'da yaşamak isterim.' diye konuştu.