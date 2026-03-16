İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. 30 ilçede bulunan toplam 2 bin 500 parselde yürütülecek çalışmalar Gaziemir'den başlatıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala toplu mezarlık temizliğini Gaziemir'den başlattı. İlçe belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında bakım, temizlik, ilaçlama çalışması yapıldı. Zararlı böceklere karşı ağaçlar kireçlendi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, yurttaşların Ramazan Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların ilçe belediyeleriyle dayanışma içinde yürütüldüğünü belirtti. Elitaş, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: 'Mezarlıklarımızda bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra ilaçlama, ot biçme, mezar aralarında biriken molozların temizlenmesi ve ağaçların budanması gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kış ayından çıktık. Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçlarımız, zarar gören mezarlarımız var. Yoğun yağışlar nedeniyle bazı mezarlarda çökmeler de oluşabiliyor. Vatandaşlarımızın da katkısıyla mezarlardaki toprakların tamamlanması dahil olmak üzere tüm mezarlıklarımızı Ramazan Bayramı'na hazır hale getiriyoruz.'

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Yurttaşlardan bazı konularda hassasiyet beklediklerini ifade eden Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, 'Ziyaretçilerin mezarlık ziyaretinin ardından getirdikleri atıkları çöp konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz' dedi. Kuraklığa da dikkat çeken Elitaş, mezarlıklarda suyun ölçülü kullanılması gerektiğini vurgulayarak tasarruf çağrısında bulundu. Elitaş, 'Ayrıca araçların mezarlık alanlarında yıkanmaması da özellikle rica ettiğimiz konular arasında. Herkese iyi bayramlar diliyoruz' diye konuştu.

'SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, her bayram öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirterek, 'Aramızdan ayrılan komşularımızın ebedi istirahatgâhlarında huzur içinde uyumaları, ziyarete gelen vatandaşlarımızın da ziyaretlerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi. Belediye olarak yurttaşlar için çalıştıklarını belirten Işık, 'İlçemizin ve kentimizin daha sağlıklı, daha temiz bir yer olması için yoğun mesai harcıyoruz. Hemşehrilerimizden mezarlık alanlarında araç parkına özen gösterilmesini ve trafiğin aksatılmamasını istiyoruz. Yurttaşlarımızın birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmaları da son derece önemli' diye konuştu.