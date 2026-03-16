Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere'de balıkçı ve tekne sahiplerinin teknelerini güvenle bağlayabilmesi için inşa ettiği 'Kayık Çekek Yeri'ni geçen yaz hizmete açtı. Bin 250 metrekarelik alana kurulan ve 134 tekne kapasitesine sahip tesis, küçük ölçekli balıkçılar ile tekne sahiplerine düzenli ve güvenli bir kullanım imkânı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği 'Değirmendere Kayık Çekek Yeri' geçtiğimiz yaz döneminde hizmete alındı.

Sahil boyunca dağınık park edilen kayıkların oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldıran proje, sahil şeridinde kesintisiz bağlantı sağladı. Bu kapsamda vatandaşlar, 134 tekne kapasiteli çekek yerini hem çevresel düzen hem de kıyı güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak tanımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halıdere Bağlantı Yolu', 'Aquapark', 'Antikkapı' ve 'Kayık Çekek Yeri' gibi projeleri hayata geçirmesiyle birlikte, Değirmendere ve çevresinde sosyal yaşam canlandı. Yapılan düzenlemeler sayesinde vatandaşlar, sahil alanlarını çok daha aktif ve keyifli bir şekilde kullanabiliyor.

Kayık çekek yerinde kurulan ve 24 saat kayıt yapan 16 güvenlik kamerası sayesinde tekne sahipleri kendilerini daha güvende hissediyor. Modern altyapıya sahip alan, hem güvenlik hem de düzen açısından tekne sahiplerine önemli bir kolaylık sağlıyor.

'ÇOCUKLAR GİBİ SEVDİNDİK'

Körfez Dostları ve Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Altay, Kayık Çekek Yeri'nin kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi. Geçmişte yaşadıkları zorlukları anlatan Altay, 'Daha önce teknelerimiz burada dağınık bir şekilde duruyordu. Yüzbaşılardan buraya kadar sandallarımız hep dağınıktı. Toparlamaya çalışsak da ancak yüzde 30'unu toparlayabiliyorduk. Çekek yeri yapılacak denildiğinde ilk başta inanamadık. Salaş bir halimiz vardı; ufacık bir fırtınada teknelerimiz batıyor, önüne geçemiyorduk. Daha sonra teknelerimizi kaldırmamız istendiğinde bir anda çocuklar gibi sevindik. Çalışmalar başladığında bile kendimizi rüyada gibi hissettik. Allah Tahir Büyükakın'dan razı olsun. Bu çekek yeri, hem bizim işimizi kolaylaştırdı hem de çevrenin gelişmesine katkı sağladı. Eğer bu alan yapılmasaydı hâlâ dalgalarla uğraşıp teknelerimizi kurtarmaya çalışıyor olacaktık; şimdi ise rahat rahat uyuyabiliyoruz' dedi.

Konuşmasına devam eden Altay, 'Artık bütün teknelerimizin yeri belli. 16 kamerayla 24 saat güvenlik sağlanıyor, hiçbir üyemizin gözü arkada değil. Buradan geçen vatandaşlar da 'Çok güzel olmuş' diyerek geçiyor. Eskiden burası mezbelelikti, şimdi dört dörtlük bir yer haline geldi. Bu projelerin yapım sürecinde Tahir Başkan'ın yanına gittik; çıkan en ufak aksaklıkta kendisi doğrudan müdahale ediyor. Kendisi ve ekibinden Allah razı olsun' dedi.