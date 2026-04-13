ASELSAN'ın Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu doğrultusunda üniversitelerle yürüttüğü stratejik ortaklıkları taçlandırdığı 'Üniversite-Savunma Sanayii Güç Birliği Töreni'nde, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Alkoy ödüle layık görüldü.

KOCAELİ (İGFA) - ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirilen tören; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, üniversite rektörleri ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla düzenlendi.

Program kapsamında ASELSAN Akademi mezuniyet töreni ve üç farklı üniversitede kurulan altı yeni ASELABS laboratuvarının açılışı gerçekleştirilirken, ASELSAN ile kritik teknoloji projelerinde iş birliği yapan ve üstün başarı gösteren 6 akademisyene 'Üniversite-Savunma Sanayii İş Birliği Ödülü' takdim edildi.

GTÜ'YE GURUR VEREN ÖDÜL

GTÜ Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sedat Alkoy, savunma sanayiine yönelik yürüttüğü nitelikli Ar-Ge çalışmaları ve ASELSAN ile gerçekleştirilen proje bazlı iş birliklerine sunduğu katkılar dolayısıyla ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Prof. Dr. Alkoy, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.

Düzenlenen etkinlikte 'ASELSAN Akademi Mezuniyet Töreni' de gerçekleştirildi. Bugüne kadar 536'sı yüksek lisans, 20'si doktora olmak üzere toplam 556 çalışanın mezuniyet derecesi aldığı ASELSAN Akademi'de, bu yıl 86'sı yüksek lisans ve 9'u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 95 ASELSAN personeli daha eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE GTÜ İMZASI

ASELSAN Akademi'nin kurucu paydaşlarından biri olan Gebze Teknik Üniversitesi, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji çözümlerini akademik birikimle harmanlamaya devam ediyor.

Törende yapılan konuşmalarda, akademi ile savunma sanayii iş birliğinin, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında kritik teknolojilerin millileştirilmesindeki önemi vurgulandı.

Üniversitemiz, stratejik alanlarda yürüttüğü araştırmalar ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ile milli teknoloji hamlesine en güçlü desteği veren araştırma üniversitelerinden biri olma misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir.