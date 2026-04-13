İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Bağlama Batik Atölyesi, vatandaşları geleneksel el sanatlarıyla buluşturuyor. Katılımcılar, uygulamalı eğitimlerle kendi özgün tasarımlarını üretirken sosyal etkileşimlerini de artırıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği 'Bağlama Batik Atölyesi' ile ilçe sakinlerini geleneksel el sanatlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak gerçekleştirilen atölye, hem üretken hem de keyifli bir öğrenme ortamı sunuyor.

Belediyenin Feyzullah Mahalle Evi'nde düzenlenen atölye çalışmalarında katılımcılar, kumaş bağlama ve batik tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; kumaş boyama yöntemleri, renk geçişleri ve desen oluşturma gibi konular detaylı bir şekilde anlatılıyor. Katılımcılar, kendi tasarladıkları özgün ürünleri ortaya çıkarma fırsatı buluyor.

Atölyeye katılan vatandaşlar, yeni bir hobi edindiklerini belirterek Maltepe Belediyesi'ne teşekkür etti. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlik, sosyal etkileşimi artırması açısından da dikkat çekiyor.

Kültür ve sanat faaliyetlerini artırarak sürdüren Maltepe Belediyesi, Maltepelilerin hem sosyal hem de sanatsal gelişimine katkı sunmak amacıyla atölye çalışmalarına devam ediyor.