Bornova Belediyesi'ne bağlı Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), 4. ve 5. sınıf öğrencilerine 'İyi Oluşumuz ve Akran Dayanışması' konulu bir etkinlik düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Öğrenciler; duygularını tanıma, empati kurma ve sağlıklı iletişim becerileri geliştirme konularında farkındalık kazandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki bu tür çalışmaların çocukların sosyal ve duygusal gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çamdibi'ndemi BELGEM binasında gerçekleşen etkinlikte 4. ve 5. sınıf öğrencileri duygularını fark etmeyi ve ifade etmeyi, akran dayanışmasının gücünü ve birlikte olmanın değerini interaktif etkinlikler ve paylaşımlar eşliğinde keşfetti.

DUYGUSAL FARKINDALIK VE SAĞLIKLI İLETİŞİM BECERİLERİ

Program kapsamında, öğrencilerin hem kendileriyle hem de arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarına katkı sağlanması hedeflendi. Olumlu akran iletişimi konusu ele alınarak; birbirini anlayan, saygı duyan, empati kurabilen ve sağlıklı ilişkiler geliştirebilen bireyler yetiştirilmesi için önemli kazanımlar sunuldu.

Sunumda ayrıca 'iyi oluş' kavramı detaylı şekilde ele alındı. Bu halin nasıl korunabileceği öğrencilere aktarılırken; kendilerini değerli, güvende ve mutlu hissetmelerine katkı sağlamak ve sosyal-duygusal gelişimlerini güçlendirmek amaçlandı.

Etkinlik, BELGEM Rehberlik Öğretmeni Emre Gülcan'ın sunumuyla tamamlandı. Program sonunda öğrenciler, 'iyi oluş' ve 'akran dayanışması' konularına yönelik kendi sloganlarını oluşturarak sürece yaratıcı ve aktif bir katılım gösterdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise çocukların sadece akademik değil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Geleceğin güçlü bireylerini yetiştirmek için onların kendilerini ifade edebilen, empati kurabilen ve dayanışma kültürünü benimseyen bireyler olmalarını destekliyoruz. BELGEM'de yürütülen bu çalışmalar, çocuklarımızın yaşam becerilerini güçlendirmede önemli bir rol oynuyor' ifadelerini kullandı.